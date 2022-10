Com tornozeleira na canela, vereador Rogério Pontes é preso por tentar agredir a ex-esposa; “suplente Zico Rocha pode assumir o mandato”

O prefeito do município de Plácido de Castro, Camilo Silva, está entre os detentores de mandato que praticaram infidelidade partidária com sua respetiva sigla e por esse motivo deverá ser expulso do Partido Social Democrático.

Além de se eleger pelo PSD, Camilo Silva teria usufruído do fundo partidário para alcançar a vitória nas eleições municipais, diante de tal situação o partido esperava reciprocidade por parte de Camilo e consequentemente seu apoio nas eleições deste ano, mas não foi isso que aconteceu.

Camilo, que muito recebeu apoio político do partido em seu mandato de prefeito por meio de emendas parlamentares, decidiu apoiar a candidatura a reeleição de Gladson Cameli, enquanto que o PSD também tinha candidato a governo, representado pelo senador licenciado Sérgio Petecão.

O partido já deixou claro que agora é o momento de arrumar a casa, expressão usada para mostrar que nenhum traidor permanecerá no partido ou dele se beneficiará, permanecerão somente aqueles que foram fiéis ao partido e se dedicaram para o bem da sigla.