Com sete anos no poder, prefeito Mazinho Serafim ainda não construiu uma única casa popular em Sena Madureira

A deputada estadual Maria Antônia, durante a sua atuação na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, têm realizado importantes pedidos para facilitar a vida da sociedade acreana, e nesta quarta-feira (05), a parlamentar registrou em tribuna três indicações de grande relevância para a população.

Antes de argumentar sobre suas indicações, a deputada fez um registro sobre o grande número de moradores de rua que se encontra em Rio Branco e até mesmo nos município do interior do Acre, a mesma lamentou esta realidade em que muitos vivem e pediu a colaboração dos colegas parlamentares, instituições e entidades para que juntos possam buscar uma solução para mudar esta realidade.

Mas em se tratando das demandas, na indicação de nº 73, a deputada Maria Antônia reiterou o pedido junto a superintendência da Caixa Econômica Federal, sobre a necessidade da implantação de uma agência de atendimento da referida instituição financeira no município de Mâncio Lima. Na presente indicação, Maria Antônia justifica que diariamente dezenas de pessoas precisam se deslocarem para Cruzeiro do Sul a fim de solucionar suas necessidades bancárias, haja vista que a inexistência de uma agência da Caixa, em Mâncio Lima, causa transtornos diários a toda uma coletividade.

Já na indicação 74 é voltada para o esporte, a parlamentar solicitou que o governador Gladson Cameli, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE, providencie a reforma do Ginásio Coberto do município de Rodrigues Alves, uma vez que o referido município encontra-se em estado de vulnerabilidade e não dispões de outra quadra de esportes. Na ocasião, a mesma destacou a importância do esporte na vida dos jovens e adolescentes, pois o esporte é um meio de evitar que a juventude se envolva com coisas erradas e o estado precisa incentivar esta prática que só faz bem para a população em geral. Por esse motivo a deputada destaca que é de suma importância que a obra seja realizada.

Por fim, na indicação de nº 75, a deputada Maria Antônia trata da infraestrutura e solicita junto a superintendência do O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNT, que proceda de forma imediata a recuperação da BR 317 que liga Rio Branco ao município de Assis Brasil. Na presente indicação, a parlamentar justifica que todo o trecho de Rio Branco a Assis Brasil pela BR-317 e Estrada do Pacífico, está completamente comprometido, com muitos buracos o que tem aumentado o número de acidentes, inclusive com vítimas fatais, e ressaltou que esta recuperação nessas rodovias é de extrema importância.