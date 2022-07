Com recurso de R$ 9 milhões indicados por Mara Rocha, Prefeito de Epitaciolândia assina ordem de serviço para asfaltamento

O prefeito do município de Assis Brasil, Jerry Correia, não tem medido esforços para tornar o município em uma Cidade maravilhosa para se viver, em virtude disto, o gestor tem firmado importantes parcerias com o governo do estado para tornar isto possível.

Com a aproximação do período eleitoral, Jerry tem lutando contra o tempo para que Assis Brasil receba o máximo de apoio para este ano, ocasião em que, uma das últimas ações de governo antes do período eleitoral será cumprida pelo em Assis Brasil. O chefe do Palácio Rio Branco aceitou convite do prefeito Jerry Correia para uma agenda de entregas de obras e anúncio de investimentos na área de infraestrutura urbana e rural.

O governador estará na cidade fronteiriça na manhã desta sexta-feira para entregar 10 veículos escolares, assinar ordem de serviço para construção da escola rural Sandoval Batista e vistoriar obras de pavimentação de ruas.