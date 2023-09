Com presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, ApexBrasil lança núcleo do Programa de Qualificação para Exportação em Bauru

Assessoria ApexBrasil – Na última sexta-feira (22), a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com a Athon Ensino Superior, lançou o núcleo do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) em Bauru, com Polos em Presidente Prudente e Araçatuba-SP. Além da presença do vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, o evento contou com a participação do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, além de autoridades e representantes de empresas que já participaram do programa e foram compartilhar suas experiências.

Na abertura do evento, o vice-presidente da República destacou o esforço da ApexBrasil para aumentar as exportações. “Exportar para criar emprego e aumentar renda: esse tem sido o esforço da ApexBrasil, por meio de seu Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), que está sendo ampliado por meio da instalação de novos núcleos em diversas cidades do Brasil”, afirmou Alckimin.

“Com esses núcleos, os empresários podem, gratuitamente, ser capacitados para a jornada da exportação, uma vez que as empresas que exportam remuneram melhor, inovam mais e geram mais empregos. Hoje, foi a vez de anunciarmos o atendimento de mais 150 empresas em SP: 100 na região de Bauru, 25 na região de Presidente Prudente e 25 na região de Araçatuba. Se você quer exportar, o governo do presidente Lula está ao seu lado, e o MDIC e a ApexBrasil estarão prontos para ajudar”, concluiu o vice-presidente da República.

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, também celebrou o lançamento do núcleo do Peiex em Bauru. “Eu sei que será muito importante para a região e para os produtores e empresas que muitas vezes acham que exportar é algo distante, mas só precisam de instrução e treinamento. Isso é o mais incrível deste programa, ele desmistifica a exportação e mostra para as empresas os melhores caminhos”, explicou Viana.

“Vamos ampliar ainda mais o programa e as parcerias para cumprir a missão que nos foi dada pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos aumentar as exportações do nosso país, os recordes estão sendo batidos já nos primeiros meses de governo, e vamos garantir mais investimentos para o Brasil”, concluiu o presidente da ApexBrasil.

PEIEX: de JAÚ a BAURU

O PEIEX de Bauru consolida mais uma etapa da parceria entre a ApexBrasil e a instituição Athon Ensino Superior, que tem executado o PEIEX em Sorocaba desde 2016. Para o novo núcleo, cujo atendimento se estenderá também aos municípios de Presidente Prudente e Araçatuba, as entidades investirão cerca de R$1,65 milhão para atender a mais 150 empresas da região.

Antes do lançamento do novo núcleo, as empresas da região eram atendidas pelo PEIEX de Jaú, município vizinho a Bauru. É o caso da Ilumac, fabricante de produtos para alarme de incêndio e iluminação de emergência. O diretor do empreendimento, André Feltrin, contou que a empresa foi atendida pelo PEIEX este ano, mas o relacionamento com a ApexBrasil já é antigo. “Já participamos de rodadas de negócios, como uma em Buenos Aires, na Argentina, onde consegui dois distribuidores para trabalhar com nossos produtos”, explicou André.

A Ilumac começou em 1995 com um grupo de empresários que fabricava sensores para ônibus. De lá para cá, a empresa passou a se desenvolver, aprimorando o produto, buscando novas tecnologias e enfrentando novos desafios para criar novidades para o mercado. Hoje, a meta é garantir a certificação dos produtos, garantindo reconhecimento de qualidade para atingir o mercado internacional – uma missão que já começou a se concretizar com a participação no PEIEX. “Participar do programa nos deu um pouco mais de coragem, ânimo e confiança para levarmos nosso produto para outros países”, reforçou o empresário.

Para André Feltrin, o lançamento de mais um núcleo do programa no interior de São Paulo é fundamental para que mais empresas se sintam valorizadas. “Aqui no interior a gente tem grandes empresas, empresas inovadoras que muitas vezes ficam aí, meio escondidas, sem ter acesso a uma série de facilidades. Eu acho que o PEIEX é a melhor coisa que poderia acontecer agora para acelerar nosso processo de exportação”, declarou.

No painel que congregou empresas já apoiadas pelo PEIEX, ao lado da Ilumac, esteve a KIMETAIS. José Toledo, diretor da empresa, também iniciou sua participação no programa em 2023, e está contente com os resultados do programa. “Está sendo uma oportunidade de aprender, dentro de uma forma sistematizada e com gente que sabe e tem conteúdo para agregar. Considerando que os mercados, para uma empresa no interior de SP, são quase todos ‘mercado exterior’, com tantas realidades, podemos agregar conhecimento mercadológico no geral. Exportar será uma realidade para nós, dentro de algum tempo. Estar preparado para este momento é nossa crença e prática,” afirmou Toledo.

A KIMETAIS é uma empresa familiar, que atua em Bauru há 56 anos com extensões para o Estado de SP e demais regiões. A marca é responsável por metais sanitários – torneiras, misturadores, válvulas, acessórios para banheiro, barras de apoio, parafusos de fixação. O empreendedor comenta que o programa foi essencial para o sucesso nesse setor. “Estou certo de que, se não fosse pelo PEIEX, não iriamos priorizar nem investir para essa qualificação neste momento – o que, com certeza, retardaria o aproveitamento de oportunidades para exportar”, concluiu o empresário.

Confeitaria apoiada pela ApexBrasil rouba cena

Na ocasião, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, teve a oportunidade de provar um dos docinhos de Matheus Marchetti, outro participante do PEIEX. Com uma história de superação, Matheus foi de empacotador de um pequeno mercado na cidade de Jaú a representante da confeitaria brasileira em Taiwan (China Taipei).

Matheus Marchetti, ou Matheusinho, como é conhecido, atualmente é confeiteiro, mas a jornada nessa carreira começou quando foi demitido do antigo emprego, durante a pandemia, no qual atuava como empacotador de mercado. O patrão, que precisava de um confeiteiro que atendesse aos pré-requisitos de qualificação, garantiu a volta do ex-funcionário se ele buscasse conhecimento na área. Dedicado e precisando de uma nova oportunidade, Matheus contou com a ajuda financeira de seu pai que, acreditando no potencial do filho, o ajudou a pagar as passagens para frequentar o curso de confeitaria oferecido gratuitamente no SENAI Bauru, que ficava há 50km de onde Matheus morava.

Sobre o PEIEX

O PEIEX é oferecido pela ApexBrasil com o intuito de preparar as empresas brasileiras para iniciar o processo de exportação de forma planejada e segura.

Por meio da execução de 33 convênios em 2022, o PEIEX atendeu e qualificou 3.522 empresas. Desse total de empresas, 67% (2.380) estão na categoria de micro e pequenas empresas (MPEs) e 516 exportaram, gerando um valor total de US$ 1,62 bilhões.

No ano passado, produtos de 18 segmentos foram exportados por essas empresas, com destaque para: Alimentos e Bebidas (57%), Produtos Agropecuários (22%), Moda, Higiene Pessoal e Cosméticos (13%), Máquinas e Equipamentos, Aparelhos e Materiais Elétricos (2,9%) e Madeira, Móveis e Outras Manufaturas (1,5%).

Atualmente, o PEIEX cobre todas as regiões do Brasil e está presente em 21 estados e 57 municípios.

Sobre a ApexBrasil

A ApexBrasil atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. A Agência em 2022 apoiou aproximadamente 14.500 empresas.

Sobre a Athon Ensino Superior

Athon Ensino Superior tem 20 anos de atuação. Reconhecida como um Centro de Excelência, a faculdade tem foco na formação de líderes para o mercado de trabalho por meio graduações, MBA´s e cursos intensivos.