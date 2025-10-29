“Com o valor da casinha do Papai Noel dava pra comprar 3 mil cestas básicas e alimentar uma cidade inteira”, diz vereador André Kamai

R$ 320 mil na casinha: Vereador denuncia prioridades distorcidas da Prefeitura.

Em um duro discurso na Câmara Municipal, o vereador André Kamai (PT) criticou duramente o gasto de R$ 320 mil da Prefeitura de Rio Branco na construção da chamada “Casinha do Papai Noel”, instalada na Praça da Revolução como parte da decoração natalina deste ano. O parlamentar classificou o valor como “um retrato das prioridades equivocadas da gestão” e comparou o montante com o custo de itens essenciais para famílias em situação de vulnerabilidade.

“Com o valor dessa casinha, dava pra comprar quase 3 mil cestas básicas e alimentar uma cidade inteira. Dava pra construir quatro casas populares ou comprar 60 mil uniformes escolares, que só foram entregues agora, no fim do ano”, afirmou Kamai. O vereador destacou que Rio Branco tem milhares de pessoas vivendo na miséria, enquanto a Prefeitura investe alto em estruturas temporárias.

Kamai também lembrou que a rede municipal de saúde enfrenta falta de medicamentos básicos, como o omeprazol, utilizado no tratamento de úlceras e gastrites. “Com os R$ 4,5 milhões da iluminação natalina, daria pra comprar mais de 306 mil caixas de omeprazol, com 28 comprimidos cada, a R$ 14,69 a unidade. Isso garantiria o abastecimento das unidades de saúde por meses e atenderia praticamente toda a população de Rio Branco. Mas a escolha foi iluminar a cidade, não cuidar da saúde das pessoas”, criticou o vereador.

O parlamentar ainda ressaltou que o valor total da iluminação de Natal seria suficiente para construir 16 apartamentos populares. “Enquanto falta água, o transporte público é um caos e as ruas estão destruídas, a prefeitura é rápida apenas para gastar com enfeites e distrações”, ironizou.

Segundo ele, a casinha — feita de madeira e instalada por apenas três meses — “não abriga ninguém e não tem função social”. Kamai informou que vai acionar o Ministério Público para investigar o contrato. “Não é falta de dinheiro, é falta de prioridade e vontade política. Não é possível uma cidade com tantas carências gastar tanto com uma casa de madeira que não serve pra nada”, concluiu.