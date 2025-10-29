Política
“Com o valor da casinha do Papai Noel dava pra comprar 3 mil cestas básicas e alimentar uma cidade inteira”, diz vereador André Kamai
R$ 320 mil na casinha: Vereador denuncia prioridades distorcidas da Prefeitura.
Em um duro discurso na Câmara Municipal, o vereador André Kamai (PT) criticou duramente o gasto de R$ 320 mil da Prefeitura de Rio Branco na construção da chamada “Casinha do Papai Noel”, instalada na Praça da Revolução como parte da decoração natalina deste ano. O parlamentar classificou o valor como “um retrato das prioridades equivocadas da gestão” e comparou o montante com o custo de itens essenciais para famílias em situação de vulnerabilidade.
“Com o valor dessa casinha, dava pra comprar quase 3 mil cestas básicas e alimentar uma cidade inteira. Dava pra construir quatro casas populares ou comprar 60 mil uniformes escolares, que só foram entregues agora, no fim do ano”, afirmou Kamai. O vereador destacou que Rio Branco tem milhares de pessoas vivendo na miséria, enquanto a Prefeitura investe alto em estruturas temporárias.
Kamai também lembrou que a rede municipal de saúde enfrenta falta de medicamentos básicos, como o omeprazol, utilizado no tratamento de úlceras e gastrites. “Com os R$ 4,5 milhões da iluminação natalina, daria pra comprar mais de 306 mil caixas de omeprazol, com 28 comprimidos cada, a R$ 14,69 a unidade. Isso garantiria o abastecimento das unidades de saúde por meses e atenderia praticamente toda a população de Rio Branco. Mas a escolha foi iluminar a cidade, não cuidar da saúde das pessoas”, criticou o vereador.
O parlamentar ainda ressaltou que o valor total da iluminação de Natal seria suficiente para construir 16 apartamentos populares. “Enquanto falta água, o transporte público é um caos e as ruas estão destruídas, a prefeitura é rápida apenas para gastar com enfeites e distrações”, ironizou.
Segundo ele, a casinha — feita de madeira e instalada por apenas três meses — “não abriga ninguém e não tem função social”. Kamai informou que vai acionar o Ministério Público para investigar o contrato. “Não é falta de dinheiro, é falta de prioridade e vontade política. Não é possível uma cidade com tantas carências gastar tanto com uma casa de madeira que não serve pra nada”, concluiu.
Escândalo na Câmara: Presidência de Joabi Lira Transforma Portal da Transparência em Caixa-Preta e Indigna Vereadores e Sociedade
Portal da Câmara de Rio Branco vira caixa-preta e gestão Joabi Lira é acusada de esconder gastos públicos.
O Portal da Transparência da Câmara Municipal de Rio Branco, que deveria ser a principal ferramenta de controle social da população, se transformou em uma verdadeira caixa-preta sob a gestão do presidente Joabi Lira (UB). Informações básicas sobre diárias, passagens aéreas, aluguéis de gabinetes, veículos e outras despesas simplesmente não estão disponíveis para consulta. Para muitos, trata-se de um grave ataque ao direito constitucional de acesso à informação, motivo pelo qual já se sugere que o Ministério Público Estadual intervenha para investigar o que estaria sendo ocultado pela Mesa Diretora.
Internamente, a Câmara vive um ambiente de tensão permanente. Vereadores relatam insatisfação crescente com a postura de Joabi Lira, acusado de transformar o Legislativo em um verdadeiro “puxadinho” da Prefeitura. Amparado pela maioria que compõe a base do prefeito Tião Bocalom, o presidente se mantém no cargo apesar das críticas, mas a blindagem política não tem impedido o desgaste público.
A população, cada vez mais vigilante, exige respostas. Antes mesmo de completar um ano de mandato, parte dos vereadores já enfrenta questionamentos sobre viagens, deslocamentos e gastos administrativos que, ao invés de estarem disponíveis para consulta pública, permanecem escondidos. A ausência desses dados no Portal da Transparência levanta suspeitas e reforça a percepção de que há algo a ser encoberto — e que a Câmara, instituição que deveria fiscalizar, hoje não cumpre o papel que a sociedade espera.
Enquanto isso, problemas urgentes de Rio Branco seguem sem fiscalização efetiva: a falta d’água que castiga bairros inteiros, o caos no transporte coletivo, a precariedade da infraestrutura urbana e o descontentamento crescente com a gestão Bocalom. Em vez de cobrar soluções, a Câmara parece mais preocupada em se proteger atrás de um portal opaco, sob comando de um presidente que insiste em negar à população o direito de saber como o dinheiro público está sendo gasto.
Aqui o link do portal da Transparência da Câmara, abram e façam um teste; Portal da Câmara de Rio Branco
