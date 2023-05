Com o prefeito Padeiro em baixa com a população de Bujari, PT pode lançar o ex-prefeito Michel Marques para prefeito do município

Ainda são conversas de bastidores e sem nada oficial, mas quem fala sobre a política do município de Bujari garante que, o ex-prefeito Michel Marques (PT), é o nome cotado para enfrentar o atual prefeito Edvaldo Teles (O Padeiro) do PDT, que busca seu quinto mandato no comando do município.

Michel Marques foi eleito prefeito em 2004 e ficou apenas um mandato no poder, no auge da popularidade do PT no Acre.

Hoje, Michel é empresário do ramo da gastronomia e ainda não confirmou nada, mas pessoas próximas ao mesmo, afirmam que ele já recebeu chamado de muita gente e até se animou para o duelo com Padeiro.

Bujari é uma cidade com extensa área rural, localizada ao lado da capital e deve ter uma boa disputa em 2024.

Padeiro oscila em altos e baixos diante da administração pública, pois tem muito apoio político do governador Gladson Cameli (PP), da bancada federal mas tem enfrentado muitas críticas da população local.