Com desculpa esfarrapada, prefeito Zequinha tenta justificar ato criminoso de seu secretário Rodrigo Silva por meio de nota

Moradores da comunidade do Gama em Guajará, estão furiosos com o prefeito Ordean Silva e com o governador do Amazonas Wilson Lima, por conta das péssimas condições de um dos trechos de acesso as diversas comunidades que ficam no entorno do lugar.

Nas redes sociais moradores se dizem indignados porque em pleno verão existe pontos de atoleiros pequenos, que poderiam ser arrumados com boa vontade da prefeitura municipal. Um morador de Guajará enviou fotos para nossa redação e disse que o prefeito vive em Manaus e por isso não sabe dos problemas existentes na cidade.

“É vergonhoso a gente ter uma estrada de quase 17 km como essa do Gama e com apenas um pequeno trecho necessitando de reparos e ninguém faz nada, nem o governo, muito menos da prefeitura. O Ordean vive em Manaus, seu vice e a maioria dos secretários, passam mais tempo em Cruzeiro do Sul, para piorar os vereadores quase todos estão vendidos e o povo se lascando”, desabafou o Motorista Edvan Macedo, que vai com frequência para a localidade.

A estrada de acesso ao Gama tem quase 20 km e foi inaugurada em 2020 pelo governo do Amazonas e custou um pouco mais de R$20 milhões ao todo. O trecho que apresenta problemas é pequeno e por isso moradores cobram urgência na ação por parte da prefeitura municipal.