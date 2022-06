Com auditório lotado, caravana do pré-candidato, senador Sergio Petecão, discute plano de governo em Cruzeiro do Sul

A caravana do pré-candidato ao governo do Estado, Sérgio Petecão, chegou a Cruzeiro do Sul, nesta quarta-feira, 21. O evento tem o objetivo de ouvir as sugestões da população para definir as prioridades do seu plano de governo. A caravana já passou pelas cidades de Rio Branco, Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Xapuri, Epitaciolândia e Assis Brasil. A caravana segue para outros municípios até o fim de julho.

Petecão está animado com a participação popular. “To muito feliz com as pessoas querendo participar do nosso plano de governo. Fico feliz com a confiança no nosso trabalho. Pra mim, não faz sentido fazer um plano que não contemple os principais anseios da nossa gente. É impossível resolver todos os problemas do estado, por isso estamos definindo o que é prioridade”, destacou o pré-candidato ao Palácio Rio Branco.

Petecão carrega o título de popular por ser acessível, um parlamentar que nunca trocou de telefone e tem a porta de sua casa aberta. Municipalista, Petecão investe em todos os municípios acreanos, sem distinção de cores partidárias. A ações parlamentares são sempre voltadas para as necessidades mais importantes, principalmente das pessoas que mais precisam.

Energia elétrica para comunidades distantes, pontos de internet para escolas do interior, distribuição de água, recursos para infraestrutura de obras estruturantes do estado, investimento para saúde por meio do navio-hospital, que atende comunidades do Juruá e atendimento itinerante do Hospital do Amor são algumas das ações desenvolvidas em seu mandato. Foram ações como essas que tornou Petecão o político mais votado da história do Acre.