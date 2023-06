Com alta aprovação da população do município de Porto Walter, Cesar Andrade é o prefeito com mais chances de reeleição no Acre

Porto Walter é uma das quatro cidades de difícil acesso do estado, mas é impressionante como consegue vencer as adversidades geográficas, políticas e econômicas de uma pequena cidade e tem um alto índice de satisfação da sociedade.

Com cerca de 13 mil habitantes, a cidade é administrada pelo prefeito César Andrade e seu vice Guarsônio, que trabalham em sintonia e fazem uma das melhores administrações dos 22 municípios acreanos. Com pagamento em dia, servidores valorizados, limpeza urbana funcionando perfeitamente e uma infraestrutura de causar inveja, a economia da cidade se fortalece com o dinheiro circulando no comércio local.

César herdou uma prefeitura de oito anos administrada pelo hoje deputado federal Zezinho Barbary (PP) e frustrou quem achava que sua gestão seria ruim. Atualmente menos da metade dos prefeitos do Acre podem ser candidatos a reeleição, César é um deles e dificilmente terá dificuldades para se reeleger.

Com bom trânsito na bancada federal, o prefeito dialoga com todos os senadores e deputados federais, o que ajuda na captação de emendas parlamentares para a cidade e agora ficou mais fácil, pois tem o seu aliado Zezinho Barbary como deputado. Se tudo continuar como está caminhando, César Andrade se reelegerá sem grandes dificuldades em 2024.