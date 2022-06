Com a presença do prefeito Jerry Correia, Senador Petecão lança obra de ampliação do mercado no valor de R$ 400 mil em Assis Brasil

Enquanto Mailza recebia apoio de Pastores, governador Gladson Cameli tramava queda de Mailza da presidência da sigla – Foto: Reprodução

O clima de guerra interna no Progressista acreano ganha novos capítulos. O grupo do governador “dançarino” Gladson Cameli partiu para tudo ou nada contra a uma mulher, a senadora Mailza Gomes.

Mailza Gomes recepcionou os pastores das maiores igrejas de Rio Branco, para alinhar pautas conservadoras e o apoio político para sua reeleição ao senado. Nem sabia ela que no mesmo momento, na sede estadual do partido, os prefeitos: Zequinha Lima, Bené Damasceno, Toscano Veloso, Kiefer Cavalcante e alguns deputados se juntaram ao governador Gladson Cameli para tratar da queda de Mailza Gomes do comando do partido.

Segundo dirigentes progressistas, o mandato do partido acabou no último dia 2 e por isso reuniram para dar um rumo a nova direção e “convidaram” o governador para ser o presidente do partido.

Mailza não concorda muito com a narrativa de que seu mandato esteja vencido e faz agenda normal de presidente, tanto que esteve em Brasileia e Plácido de Castro fazendo agendas com mulheres progressistas.

Na tarde desta quarta-feira (15), uma nota da juventude do PP foi divulgada publicamente e o conteúdo era de defesa a senadora Mailza e com pedido de respeito.

Ninguém sabe onde essa guerra vai parar, mas que promete mais alguns capítulos de arrepiar. Ah, isso sim!