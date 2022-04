Com a mão muito bem molhada pelos irmãos Hassem, vice-prefeito de Epitaciolândia fecha acordo com Tadeu Hassem

Deu certinho o trio do Alto Acre, Fernanda, Tadeu e Soares – Foto: Arquivo Facebook Soares

Não é surpresa ver o vice-prefeito de Epitaciolândia abraçando o nome do irmão da prefeita de Brasileia. A história mostra que as pupilas dele dilatam diante da possibilidade de se dar bem, com a aproximação do processo eleitoral, o fato de ser vice-prefeito lhe caiu como uma luva.

Nem parece aquele Soares que quando chegou em Epitaciolândia, arrastando um cachorro e uma mala de papelão foi acolhido por Neidinha que na época era coordenadora do Núcleo SEE, que lhe oportunizou com contratos dobras e mais dobras. O rapaz que é pedagogo, não largava Neidinha. Até que a amizade acabou quando Neidinha deixou a direção do Núcleo.

Hoje, enquanto vice-prefeito deu rasteira naqueles que lhe ajudaram a chegar onde chegou, como é o caso do casal Dêda e Maria Antônia que brigaram para que Soares fosse o vice do prefeito Sérgio Lopes e receberam em troca a ingratidão (não que o casal esperasse algo em troca, mas pelo menos a humildade de reconhecer por uma questão de princípios).

Com a mão muito bem molhada e a promessa de que irá ser prefeito de Epitaciolândia em breve, Soares teria soltado um blefe para a prefeita de Brasileia Fernanda Hassem que acredita que Soares por ser vice-prefeito vai trazer com sigo um grupo de peso, mas não é bem assim, pois quem conhece sabe que Soares não é uma liderança e muito menos tem grupo de apoio, é só ele e ele mesmo.

Outra curiosidade e que grita nas cabeças de muita gente: como um cara que sempre militou pela educação, pois atua nessa área, abraça curiosamente os irmãos que massacram os servidores da educação em Brasileia. Será que Soares é de interesse de grupo?

De acordo com o que gritam nos muros baixos, Soares já embolsou uma quantia e receberá uma outra de R$3 mil até o dia das eleições. O golpe tá aí. A prioridade dele sempre foi Ele.