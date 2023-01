Com a má gestão da prefeita Fernanda Hassem e ramais intrafegáveis, vereadores Neiva Badotti e Reinaldo pedem providências

Uma moradora da comunidade situada no Ramal do Nazaré usou as redes sociais para denunciar o descaso por parte da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem e sua péssima gestão com a situação que tem deixado os moradores isolados por conta de uma cratera formada pelas fortes chuvas.

De acordo com a moradora identificada como Auriene Santos, há pelo menos duas semanas atrás essa cratera se formou interrompendo completamente o trafego de veículos. Diante do problema os moradores levaram o problema ao conhecimento da prefeitura e da própria prefeita Fernanda, mas até o momento a gestão não tomou nenhuma providência. A prefeitura sequer foi até o local para averiguar a situação.

Em sua publicação, a moradora reivindica uma ponte para o local, pois a estradinha de terra já vem apresentando problemas em determinados trechos e destaca que eles precisam trabalhar para colocar comida na mesa. Revoltada, Auriene afirma ainda que quando é época de eleições aparecem para tirar fotos com a comunidade e enfatiza que é uma pouca vergonha.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O museu do Forte de Copacabana abriga exposições que retratam a história do Rio de Janeiro. A fortaleza de Copacabana é um dos marcos mais conhecidos do Rio de Janeiro. Localizada na extremidade sul da cidade, ao lado da praia de mesmo nome, a fortaleza tem uma longa e rica história. O portal 3 de Julho Brasil 24 Horas fez uma visita ao Forte de Copacabana e vai contar para vocês um pouco da história de épocas passadas. Confira algumas das exposições mais interessantes a seguir.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.