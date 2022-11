Cidadão de bem: após ameaçar furar comunistas com punhal, bolsonarista Ruy Birico é exonerado do cargo comissionado do governo

O militante Bolsonarista Ruy Birico, um dos defensores do presidente mais radicais nas redes sociais e que ocupava cargo no governo, foi demitido por declarações extremistas.

Na manhã de sábado, algumas declarações feitas em grupos de whatsapp por Birico, ganharam repercussão na imprensa local pelo teor de incitação ao crime.

Birico afirmou que iria abrir o bucho de comunistas com um punhal feito de rolamento de Fusca, numa clara demonstração de ódio e irracionalidade política. Ruy Birico está entre os manifestantes que diariamente ficam na frente do quartel do 4° BIS em Rio Branco, mesmo sendo servidor comissionado no Acre previdência, com salário de mais de 5 mil por mês.

Com teor das declarações, a pressão pública por providências do governo e até de aliados, levou o governador Gladson Cameli a tomar a decisão pela exoneração do mesmo. Alem de pegar as contas, Ruy Birico deve responder juridicamente por suas ameaças feitas em grupos de whatsapp.