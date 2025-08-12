CGU aponta falhas e SEE/AC cancela licitação para segurança eletrônica em escolas, evitando gasto de R$ 24,2 milhões

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE/AC) decidiu cancelar um processo licitatório para contratação de serviços de segurança eletrônica em escolas, após auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) identificar falhas no certame.

De acordo com o órgão de controle, a medida pode gerar uma economia futura de até R$ 24,2 milhões aos cofres públicos. O relatório de apuração nº 1721961 analisou o Pregão Eletrônico nº 78/2024 e apontou irregularidades, incluindo a desclassificação de uma proposta mais barata sem dar à empresa a chance de comprovar sua viabilidade — procedimento obrigatório em licitações.

Segundo a CGU, a proposta da empresa New Line Sistemas de Segurança Ltda. apresentava um provável erro de digitação e, se corrigida, poderia resultar em um contrato de R$ 37,4 milhões. Já a proposta vencedora, da Teltex Tecnologia S/A, foi de R$ 61,6 milhões.

O relatório também destacou outros problemas:

Planejamento inicial insuficiente: o estudo técnico preliminar não detalhou a quantidade de equipamentos necessários por escola.

Pesquisa de preços inadequada: uma das empresas consultadas para compor o preço de referência do edital não tinha segurança eletrônica como atividade econômica principal.

Em resposta, a SEE reconheceu as inconsistências e optou por revogar todo o processo licitatório, com base no princípio da autotutela da administração pública. Um novo edital, com as correções necessárias, será elaborado do zero.

A decisão foi oficializada pelo Termo de Revogação nº 1/2025/SEE.