Cesário Braga desmascara hipocrisia de Michelle Bolsonaro: “Feio fazer showzinho, seu marido passou quatro anos e não fez uma obra no Acre”

A visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao município de Cruzeiro do Sul (AC), nesta semana, foi marcada por discursos vazios, tentativas de enganar a população e um total desprezo pela realidade vivida pelos acreanos. Em meio a um evento do Partido Liberal (PL), Michelle participou da filiação da vice-prefeita Delcimar Leite.

O que Michelle esqueceu — ou convenientemente omitiu — é que seu marido, Jair Bolsonaro, foi presidente por quatro anos e não entregou uma única obra de infraestrutura no Acre. Nada. Nenhuma ponte, nenhuma escola, nenhum hospital. Nem sequer um projeto estruturante saiu do papel.

A resposta veio à altura, com firmeza e sem meias-palavras. O militante de esquerda Cesário Braga, desmascarou o teatro bolsonarista. “Dona Michelle vem aqui posar de preocupada, fazer showzinho no porto de Rodrigues Alves, como se o Acre fosse prioridade para o clã Bolsonaro. Foram quatro anos de governo e nenhuma obra foi feita aqui. O Lula, sim, entregou todas as pontes da BR-364, que hoje garantem o acesso e a sobrevivência de milhares de famílias. Bolsonaro não fez nada além de propaganda e abandono”, disparou Cesário.

Michelle tenta hoje se projetar como uma figura política, mas carrega nas costas o legado de um governo que desprezou o Acre. Longe de representar compromisso com o povo, escancara o oportunismo eleitoral e a busca desesperada por votos em uma região que seu marido ignorou completamente.

A visita da ex-primeira-dama teve tom claramente eleitoral, com foco em fortalecer o PL no Acre, mas acabou servindo também para reacender o debate sobre o abandono da região do Juruá durante o governo Bolsonaro.

