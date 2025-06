Carta escrita após dias de debates em Rio Branco: Grupo de Schwarzenegger exalta fundo verde que Brasil anunciará na COP-30

Em carta , obtida pela Coluna do Estadão, o grupo enfatizou necessidade de haver recursos para preservação ambiental – Foto: arquivo Secom

(Lander Porcella) – A Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e as Florestas, criada pelo ex-governador da Califórnia (EUA) e ator de Hollywood Arnold Schwarzenegger, fez uma defesa enfática do fundo verde que o Brasil quer lançar em novembro na COP-30, chamado de Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Em carta escrita após dias de debates em Rio Branco (AC), obtida pela Coluna do Estadão, o grupo enfatizou a necessidade de haver recursos para preservação ambiental.

“O TFFF pode ser um divisor de águas para as florestas tropicais, estabelecendo um financiamento de longo prazo que pague pelo desempenho na escala necessária para proteger florestas tropicais intactas, acelerar a restauração de terras degradadas e construir novas economias de base florestal duradouras nos trópicos”, diz o documento.

“Agradecemos que os representantes do grupo de trabalho do TFFF tenham se juntado a nós aqui em Rio Branco e que tenhamos conseguido nos engajar no TFFF”, afirma outro trecho. O grupo de Schwarzenegger fez questão de ressaltar que o encontro no Acre foi simbólico por ser o local de nascimento do ambientalista Chico Mendes e o “coração da bacia amazônica”.

A Força-Tarefa elencou também outras prioridades: promover a bioeconomia e acelerar a restauração e a transição para uma produção sustentável de commodities.

O grupo é representado no Brasil pelos Estados do Maranhão, Amapá, Tocantins, Pará, Roraima, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia e Acre. Também há representantes de outros dez países: Estados Unidos, México, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Espanha, Indonésia, Nigéria e Costa do Marfim. (Estadão.com.br)

Tribo de índios isolados na Amazônia, em território no Acre Foto: Gleilson Miranda/Estado do Acre