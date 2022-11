Caos se alastra no Bujari: Vereadora Aparecida Rocha denuncia, prefeito Padeiro por não pagar o reajuste de 12% aprovado na Câmara, aos servidores

A deputada estadual Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda Amorim não têm medido esforços para fortalecer as relações com o secretariado do governo do estado e manter o diálogo entre os poderes. A parlamentar e seu esposo tem tratado com muito zelo as emendas parlamentares destinadas aos município do Acre.

Nesta quinta-feira (24), Maria Antônia e Dêda estiveram reunidos com secretário da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA, Edivan Maciel de Azevedo, onde na oportunidade discutiram sobre o suporte que o governo do estado por meio da SEPA vem dando com relação a efetivação dos trabalhos juntos aos municípios do Acre.

Além do casal, Participou da audiência também o coordenador da SEPA do município de Marechal Thaumaturgo, Atilon Pinheiro que aproveitou o momento para levar algumas demandas do município ao conhecimento do chefe da SEPA do Estado.

Vale destacar que a SEPA tem desenvolvido um trabalho de excelência em Marechal, o que tem facilitado muito a vida do pequeno produtor.

Na oportunidade a deputada Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda parabenizaram Edivam pelo belíssimo trabalho que o mesmo vem desenvolvendo a frente da SEPA, sempre demonstrando competência e seriedade em seu trabalho e afirmam se sentirem honrado pelo privilégio de serem muito bem recebidos por toda a equipe.

Maria Antônia e Dêda aproveitaram a oportunidade também para visitar a equipe da SEPA , que eles consideraram como mulheres extraordinárias e fazem toda a diferença com relação ao andamento dos trabalhos da referida secretaria.