Cansados de esperar por promessa de Fernanda Hassem, moradores se reúnem e contratam proprietário de máquina para consertar ramal

Os moradores da zona rural do município de Brasileia não aguentam mais tanto abandono por parte da gestão da prefeita Fernanda Hassem há meses os moradores dos ramais da Cajazeira e da Electra aguardam por providências e essas providências nunca chegam.

Cansados de esperar que a prefeita tome providências, os moradores se uniram e um proprietário de uma máquina, identificado como João Victor decidiu por conta própria fazer um trabalho paliativo para viabilizar o acesso no ramal do km 26 que liga o ramal da Electra ao ramal da Cajazeira

Esse ramal é rota das vias adjacentes como: ramal do km 18, ramal do km 19, Agrovila do km 26, e ramal do km 47, todos esses se encontra com o ramal da Cajazeira, e mesmo assim a gestão não desenvolveu nenhum trabalho para minimizar o sofrimento das comunidades.

Veja o Vídeo: