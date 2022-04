Caneta Azul: Deputado que babava Gladson Cameli por cargos têm quatro dos seus indicados exonerados do Governo

Gladson Cameli está mostrando que é um governador vingativo e não deixou barato a postura do deputado estadual Fagner Calegário e exonerou quatro dos indicados do parlamentar como mostra o documento abaixo que foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), na noite desta quinta-feira

O motivo das exonerações dos cargos em comissão (CEC-1), seria a postura do deputado, enquanto líder da bancada do partido Podemos na ALEAC, em ter orientado os deputados Neném Almeida, André Vale e Chico Viga, que resolveram discordar e deixar a reunião promovida pela base do governo com o intuito de alinhar votação a respeito das pautas que atingem diretamente os servidores, principalmente o reajuste de 5,42% proposto pelo governo Cameli.

Momentos anteriores, o deputado Calegário estava defendendo o Governo Cameli com unhas e dentes em troca de empregos, mas depois de ficar ao lado dos servidores, decisão tomada de última hora, em querer votar a favor dos servidores no reajuste de 10,6% teria deixado Cameli bravo.

A expectativa é que o governo possa sofrer uma derrota em plenário neste aspecto. A medida será vetada por Gladson Cameli, como adiantou o líder do governo, deputado Pedro Longo, mas ao retornar o veto, os parlamentares terão a chance de derrubá-lo.