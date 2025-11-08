Política
Candiru Menezes diz estar “impressionado” com ataques a Naluh Gouveia e aponta suposto favorecimento da esposa de um conselheiro no governo
Política
O empresário da construção civil Candiru Menezes divulgou um vídeo nas redes sociais em que declara apoio à conselheira do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC), Naluh Gouveia. No material, ele afirma que a conselheira mantém no Tribunal a mesma postura fiscalizadora que tinha quando era deputada estadual. Candiru ressaltou que, agora como integrante do TCE, Naluh não estaria sujeita a pressões políticas e vem desempenhando, segundo ele, um trabalho firme e independente.
O empresário afirmou estar impressionado com as críticas direcionadas à conselheira após comentários feitos por ela sobre a nomeação da esposa de um conselheiro para um cargo público. No vídeo, Candiru questiona se não haveria outra pessoa qualificada para ocupar a função e classificou a nomeação como “imoral”, levantando suspeitas sobre possíveis conflitos de interesse envolvendo a relação entre membros do Tribunal e o governo estadual.
Candiru também criticou o episódio em que, segundo ele, Naluh tentou fazer um pronunciamento durante uma votação e foi interrompida por outros integrantes da Corte. Para o empresário, o caso demonstra um ambiente de desorganização institucional e resistência à fiscalização. Ele reforçou que, quando autoridades tentam exercer o controle e denunciar irregularidades, acabam enfrentando obstáculos e até questionamentos judiciais.
O empresário ainda citou declarações da conselheira sobre o suposto aumento da folha de pagamento do Estado acima do teto legal, ao mesmo tempo em que cargos seriam criados para favorecer familiares de autoridades. Nas palavras de Candiru, esse tipo de situação representa “imoralidade”, destacando que, segundo ele, práticas assim acabam se tornando comuns na política local. Ao final, fez críticas duras ao uso de recursos públicos e ao que considera má gestão do dinheiro da população.
Veja o vídeo:
Política
Medo de demissão impede nomeados de Gladson e Bocalom de participar do grande ato de filiação de Alan Rick ao Republicanos
Clima de expectativa e apoio silencioso marca filiação de Alan Rick ao Republicanos – Foto: Reprodução: Flickr
O ato de filiação do senador Alan Rick ao Republicanos, marcado para este sábado (às 17h, no Sesc Bosque), tornou-se o evento político mais aguardado do Acre neste fim de semana. A mobilização em torno do senador evidencia sua força crescente no cenário estadual e consolida seu nome como protagonista absoluto na disputa pelo governo em 2026.
Nos bastidores, o que mais chama atenção é a quantidade de servidores nomeados nas gestões Gladson Cameli e Tião Bocalom que, mesmo impossibilitados de aparecer publicamente por receio de demissão, demonstram apoio a Alan Rick. Muitos deles, insatisfeitos com o rumo da administração estadual e municipal, admitem que o senador representa hoje a alternativa mais sólida para quem deseja mudanças reais no Acre.
O crescimento político de Alan Rick é incontestável. Ele aparece na dianteira de todas as pesquisas de intenção de voto, abrindo vantagem significativa sobre seus possíveis adversários. Seu desempenho nas sondagens reflete o reconhecimento popular por sua atuação firme no Senado e pela defesa constante dos interesses do Acre em Brasília.
Com prestígio nacional e apoio crescente da população, Alan Rick chega ao Republicanos como um dos nomes mais fortes da política acreana. O evento deste sábado deve marcar não apenas sua filiação, mas um passo decisivo rumo ao Palácio Rio Branco em 2026 — possibilidade que muitos avaliam como real até mesmo em um eventual primeiro turno.
Medo de demissão impede nomeados de Gladson e Bocalom de participar do grande ato de filiação de Alan Rick ao Republicanos
Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã
Sérgio Lopes e Márcio Bittar entregam veículos à AMOPRELANDIA e anunciam novos investimentos em Epitaciolândia
Eduardo Velloso visita Mercado Elias Mansour, conversa com trabalhadores e reforça compromisso com melhorias
Joabe Lira entrega títulos honoríficos e destaca o valor de quem transforma Rio Branco com trabalho e dedicação
POLÍTICA
Medo de demissão impede nomeados de Gladson e Bocalom de participar do grande ato de filiação de Alan Rick ao Republicanos
Clima de expectativa e apoio silencioso marca filiação de Alan Rick ao Republicanos – Foto: Reprodução: Flickr O ato de...
Candiru Menezes diz estar “impressionado” com ataques a Naluh Gouveia e aponta suposto favorecimento da esposa de um conselheiro no governo
O empresário da construção civil Candiru Menezes divulgou um vídeo nas redes sociais em que declara apoio à conselheira do...
Presidente do Tribunal de Contas, Dulce Benício, condena atitude contra Naluh Gouveia e reafirma compromisso com a igualdade
A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Dulce Benício, manifestou-se sobre o episódio ocorrido na sessão da...
POLÍCIA
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
EDUCAÇÃO
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada...
Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação...
CONCURSO
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
ESPORTE
Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou a grande final do Campeonato Rural na Comunidade...
Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil
Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal...
Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul
A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque5 dias atrás
Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex
-
Polícia6 dias atrás
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
-
Política3 dias atrás
Padeiro é alvo de críticas após população madrugar em filas humilhantes para receber sacolão entregue pela nora e secretária de Assistência Social
-
Política Destaque2 dias atrás
STJ estende por 180 dias as restrições contra Gladson Cameli, que permanece impedido de viajar, com bens bloqueados e sob rígido controle judicial