Candiru Menezes diz estar “impressionado” com ataques a Naluh Gouveia e aponta suposto favorecimento da esposa de um conselheiro no governo

O empresário da construção civil Candiru Menezes divulgou um vídeo nas redes sociais em que declara apoio à conselheira do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC), Naluh Gouveia. No material, ele afirma que a conselheira mantém no Tribunal a mesma postura fiscalizadora que tinha quando era deputada estadual. Candiru ressaltou que, agora como integrante do TCE, Naluh não estaria sujeita a pressões políticas e vem desempenhando, segundo ele, um trabalho firme e independente.

O empresário afirmou estar impressionado com as críticas direcionadas à conselheira após comentários feitos por ela sobre a nomeação da esposa de um conselheiro para um cargo público. No vídeo, Candiru questiona se não haveria outra pessoa qualificada para ocupar a função e classificou a nomeação como “imoral”, levantando suspeitas sobre possíveis conflitos de interesse envolvendo a relação entre membros do Tribunal e o governo estadual.

Candiru também criticou o episódio em que, segundo ele, Naluh tentou fazer um pronunciamento durante uma votação e foi interrompida por outros integrantes da Corte. Para o empresário, o caso demonstra um ambiente de desorganização institucional e resistência à fiscalização. Ele reforçou que, quando autoridades tentam exercer o controle e denunciar irregularidades, acabam enfrentando obstáculos e até questionamentos judiciais.

O empresário ainda citou declarações da conselheira sobre o suposto aumento da folha de pagamento do Estado acima do teto legal, ao mesmo tempo em que cargos seriam criados para favorecer familiares de autoridades. Nas palavras de Candiru, esse tipo de situação representa “imoralidade”, destacando que, segundo ele, práticas assim acabam se tornando comuns na política local. Ao final, fez críticas duras ao uso de recursos públicos e ao que considera má gestão do dinheiro da população.

Veja o vídeo: