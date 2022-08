Candidata ao senado, Vanda Milani, destaca o desrespeito, que os demais concorrentes estão tendo com a população acreana

Após operação da Polícia Federal, Tadeu Hassem é acusado de receber 8 mil reais de imposto (ITBI) de uma colônia e não entrega o cupom ao idoso e é chamado de vagabundo, ladrão e desgraça – Foto: Reprodução Assessoria / Arte Alemão Monteiro

As acusações contra o irmão da prefeita Fernanda Hassem, o pré-candidato Tadeu Hassem, continuam sendo proferidas nas redes sociais, inclusive após a operação da Polícia Federal na prefeitura de Brasileia, Tadeu Hassem (que é um dos investigados) virou motivo de piada.

Mas em se tratando das acusações, uma internauta postou um comentário onde relata que seu tio, que reside no ramal do km 59 teria pagado os impostos da colônia mas não recebeu o cupom que comprova que os pagamento foi efetuado. A mesma relata ainda que Tadeu Hassem teria roubado o dinheiro do imposta pago pelo tio dela (imposto este que faz parte também do ITBI).

Outro internauta comenta incentivando-a a denunciar este caso em específico na Polícia Federal, pedindo para que a mesma procure o delegado responsável pelo inquérito, Dr. Valdir Celestino para que Tadeu seja preso antes mesmo de começar a campanha. O inquérito da Polícia Federal está tão bem fundamentado em provas que seus desdobramentos tem tirado o sono e a moral dos envolvidos até mesmo para pedir votos.

Diante do teor da acusação, a redação do site 3 de Julho Notícias tentou contato com Tadeu Hassem para saber o que o mesmo tem a dizer sobre o assunto, mas até a publicação desta matéria não obtivemos sucesso. Desde já o espaço fica aberto caso o mesmo queira se manifestar a respeito do assunto.

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora do município de Brasileia, Neiva Badotti, afirma que o mensalinho, agora na atual gestão o feito é praticado via pix, o que antes era mensalinho por meio de folhinha agora, na gestão de Fernanda Hassem foi informatizado, ou seja, modernizaram a possível prática de lavagem de dinheiro.

