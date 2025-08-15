Câmara Municipal de Rio Branco repudia declarações do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, e destaca retratação

A Câmara Municipal de Rio Branco divulgou, nota oficial repudiando declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, durante entrevista concedida no dia 14 de agosto de 2025.

Segundo a Casa Legislativa, ao comentar sobre a possibilidade de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), o gestor generalizou e lançou suspeição sobre todos os vereadores, atingindo a honra individual dos parlamentares e a credibilidade da instituição que representa a população da capital acreana.

Na nota, a Mesa Diretora e os demais vereadores ressaltam que todos os parlamentares foram eleitos democraticamente, diplomados conforme a legislação vigente e exercem seus mandatos com legitimidade, de acordo com a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara.

A instituição afirmou que o respeito ao processo democrático e ao voto popular é “fundamento inegociável da democracia”.

O documento também registra que o superintendente já apresentou nota de retratação, reconhecendo a inadequação das declarações e reafirmando seu respeito pelo Poder Legislativo.

“O Parlamento Municipal reforça seu compromisso com a fiscalização responsável dos atos do Executivo, a defesa do interesse público e o atendimento das demandas da população. O debate democrático exige respeito mútuo, urbanidade e responsabilidade na condução das palavras e atos, especialmente por autoridades que ocupam funções estratégicas no serviço público”, destaca o texto.

A Câmara Municipal finaliza reafirmando que seguirá firme em sua missão de representar o povo, fiscalizar o Executivo e legislar com independência, diálogo e compromisso com a verdade.