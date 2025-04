Câmara de Tarauacá gasta mais de R$ 60 mil em vale-alimentação para vereadores em apenas três meses do atual presidente

(Extra do Acre) – Enquanto mais de 9 mil moradores recebem o Bolsa Família e o município tem um dos piores IDHs do Brasil, a Câmara de Vereadores de Tarauacá gastou R$ 60.450,00 apenas nos primeiros três meses deste ano com vale-alimentação para os parlamentares.

O benefício, de R$ 1.550 mensais por vereador, foi garantido por uma lei aprovada no ano passado, com caráter indenizatório – ou seja, sem desconto ou necessidade de prestação de contas detalhada.

Tarauacá, localizada a 400 km de Rio Branco, tem cerca de 43 mil habitantes e amarga um IDH de 0,539, que a coloca na 5.332ª posição entre os municípios brasileiros.

Em contrapartida, os salários dos representantes do povo estão entre os mais altos da região: um vereador recebe R$ 9 mil mensais e o presidente da Câmara, R$ 10 mil. Cada parlamentar ainda conta com um assessor, com salário de R$ 3 mil.

A disparidade é evidente quando se observa a realidade da população. O valor médio do Bolsa Família no município gira em torno de R$ 785,56, e quase um quarto da população depende do programa federal para sobreviver.