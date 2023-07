Câmara de Rio Branco tem a obrigação de convocar o secretário da SEAGRO, para prestar esclarecimentos sobre o cronograma de ramais

Uma polêmica envolvendo o secretário municipal de agricultura de Rio Branco Eracides Caetano e os produtores rurais do Barro Alto, vem dando o que falar na imprensa e nas redes sociais.

O secretário que é um dos homens de confiança do prefeito Tião Bocalom (PP), esbravejou depois da manifestação dos moradores da Transacreana, que fecharam a rodovia diante da inoperância dos trabalhadores de recuperação dos ramais da localidade.

O mesmo disse que, não aceitava tais manifestações e que os que bloquearam as ruas teriam menos prioridades nas ações da SEAGRO.

O ativista social Francisco Panthio, publicou um vídeo onde condena a postura de Eracides Caetano e cobra providências da câmara municipal, onde a maioria dos vereadores são aliados do prefeito Tião Bocalom.

“É um absurdo arrogância do secretário de Agricultura, em dizer que não vai até às comunidades rurais ouvir os trabalhadores e colher suas demandas prioritárias, ele deveria entender que é empregado do povo e não o inverso. Pior ainda é os vereadores não convocarem o secretário para prestar esclarecimentos, a cerca se sua postura truculenta com os bravos trabalhadores rurais de Rio Branco”, finalizou Panthio.

