Câmara de Rio Branco promove audiência pública sobre Síndrome Alcoólica Fetal e reforça urgência de políticas de prevenção e acolhimento
Vereador André Kamai – Fotos: Paulo Murilo
Foi marcada por um momento de profunda reflexão e compromisso coletivo na Câmara Municipal de Rio Branco. Sob a condução do vereador André Kamai (PT), realizou-se a audiência pública em alusão ao Dia da Conscientização da Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) — instituído pela Lei Municipal nº 2.275/2018. O encontro reuniu representantes do Ministério Público, Secretaria Municipal de Saúde, especialistas e sociedade civil em um debate necessário sobre prevenção, acolhimento e políticas públicas voltadas para mães e crianças.
Com tom sereno, mas firme, Kamai abriu a audiência ressaltando a importância de transformar a dor e a realidade de muitas famílias em políticas de cuidado. “Estamos aqui para dar voz a um problema que pode ser prevenido, mas que exige informação, responsabilidade e, acima de tudo, humanidade”, afirmou o parlamentar.
A SAF é uma condição causada pela exposição do feto ao álcool durante a gestação, sendo considerada a principal causa de deficiência intelectual não genética no mundo. Apesar de sua gravidade, ainda é pouco discutida entre a população e até mesmo no meio profissional de saúde. Por isso, o encontro foi espaço de aprendizado, mas também de encaminhamentos práticos.
Entre as medidas apontadas como urgentes, destacou-se a necessidade de campanhas educativas permanentes, ampliação da formação de profissionais da saúde, inserção do tema no pré-natal e fortalecimento das redes de apoio às gestantes. Para o ex-vereador Rodrigo Forneck, “é preciso que esse debate ultrapasse os muros da Câmara e chegue às comunidades. Informação salva vidas e evita que crianças nasçam com sequelas que poderiam ser prevenidas”.
Na mesma linha, o promotor de Justiça da 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, Dr. Ocimar Sales, destacou o papel da rede de proteção. “Não basta apenas informar. Precisamos garantir políticas públicas efetivas, articuladas entre saúde, assistência social e educação, para que nenhuma gestante se sinta sozinha nesse processo”, reforçou.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, se comprometeu a integrar o tema nas ações de atenção básica: “Nosso desafio é tornar a prevenção da SAF parte do cuidado de rotina, especialmente no pré-natal. É lá que conseguimos orientar e acolher as gestantes no momento certo”.
A audiência também foi marcada pela emoção. A representante da sociedade civil, Cleisa Brasil, lembrou que “quando falamos de SAF, falamos de crianças que poderiam estar vivendo plenamente, mas que carregam marcas de uma decisão tomada sem a devida orientação. Por isso, precisamos ser multiplicadores dessa mensagem”.
Ao final, foi dada uma Moção de Aplauso ao ex-vereador Rodrigo Forneck, autor da lei que instituiu o Dia Municipal de Conscientização da SAF, reconhecendo a importância histórica de sua iniciativa.
O saldo da audiência foi de esperança e responsabilidade compartilhada. Mais que uma data no calendário, o 9 de setembro agora se reafirma como um chamado à prevenção e à empatia. A Câmara Municipal, sob a voz de Kamai e dos parceiros institucionais, mostrou que o debate público pode ser um espaço de cuidado e transformação social.
Ministro Luiz Marinho e Jorge Viana participam da abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho em Rio Branco
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Rio Branco nesta terça-feira (16) para participar da abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho (CNT). O evento será realizado no Sebrae/AC e reunirá representantes do governo, trabalhadores e empregadores para discutir políticas públicas voltadas à geração de emprego e ao fortalecimento das relações trabalhistas no Acre e no Brasil.
Antes da solenidade de abertura, está programada uma coletiva de imprensa às 8h30, no gabinete da presidência do Sebrae, localizado na Avenida Ceará. Durante o encontro, o ministro, acompanhado de autoridades locais, apresentará os objetivos da conferência e abordará os desafios do estado na promoção do trabalho decente, qualificação profissional e geração de renda.
Participação confirmada
Além do ministro Luiz Marinho, a conferência contará com a presença de:
- Jorge Viana, presidente da ApexBrasil
- Leonardo Lani de Abreu, superintendente regional do Trabalho no Acre
- Marcos Perioto, secretário de Relações do Trabalho do MTE
- Autoridades estaduais, lideranças sindicais e representantes do setor produtivo
Sobre a Conferência
A programação da etapa estadual acontece das 8h às 18h, no auditório do Sebrae. A iniciativa integra a II Conferência Nacional do Trabalho, que ocorre em todo o país, promovendo um espaço democrático de diálogo entre trabalhadores, empregadores e poder público. O objetivo é construir propostas que contribuam para a valorização do trabalho decente e para o fortalecimento das relações trabalhistas no Brasil.
Serviço
Local: Sebrae/AC – Av. Ceará, 3693, Jardim Nazle, Rio Branco
Data: 16 de setembro de 2025
Horário da coletiva: 8h30
