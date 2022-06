Cadê a melosa da prefeitura Zequinha?? Maquinário que era para ser abastecido no local de trabalho é flagrado atrapalhando o trânsito

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, começou a sua gestão em meio a pandemia e com os serviços presenciais suspensos, sobretudo as aulas, que estavam sendo aplicadas de forma remota, mas este fato não foi suficiente para fazer o prefeito economizar com combustível.

Com apenas 11 dias à frente da prefeitura, o prefeito Zequinha Lima gastou mais de meio milhão de reais com combustível para a educação, com a justificativa de que era “para atender os veículos que realizam o transporte escolar do município”, mas não estava havendo transporte escolar, devido as aulas remotas.

Zequinha pagou uma nota no valor de R$ 574.380,00 (quinhentos e setenta e quatro mil e trezentos e oitenta reais).

Como há uma divergência de informações com a realidade, cabe ao Ministério Público e a Polícia Federal investigar se houve desvio de combustível, como é o caso do secretário-adjunto de agricultura que foi preso por abastecer o seu próprio veículo pela pasta da agricultura e que o prefeito Zequinha tentou justificar com argumentos nada convincentes.

Diante das informações, entramos em contato com o assessor do prefeito Zequinha, Chico Melo para saber o que a gestão tem a esclarecer a respeito do assunto, mas até a publicação desta matéria não obtivemos êxito, desde já o espaço fica aberto para os respectivos esclarecimentos a certa desta situação.