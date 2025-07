Brincando com o dinheiro público: Secretário especial de Bocalom, Ailton, recebe diárias para parcipar da “4ª edição do CAFECAU em Cacoal

É uma vergonha como o prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalom e sua turma brincam com o dinheiro público sem nem pestanejar, sendo bastante liberal e cortês com os mais chegados escancarando que os interesses pessoais estão um passo a frente dos interesses públicos.

A edição do Diário Oficial do Estado – DOE, do dia 30, trouxe a público a portaria Nº 135/2025, que concederá ao secretário especial de comunicação, Ailton Antônio Oliveira de Freitas, 4 ½ (quatro e meia) diárias, referente ao período de 1º a 05 de julho de 2025, em que o mesmo de deslocará para o estado de Rondônia para participar da “4ª edição do CAFECAU – Festa do Café e do Cacau”, na cidade de Cacoal.

Além disso, o DOE apresenta ainda que o secretário especial de Bocalom, Ailton (que não tem competência alguma na saúde), irá cumprir agenda institucional no Hospital Infantil de Ariquemes e ao setor produtivo local, na cidade de Ariquemes. Não seria mais viável e menos escancarado, que o prefeito enviasse o secretário municipal de saúde, Renan Biths, para uma agenda no Hospital Infantil de Ariquemes? Para se possível trazer algum benefício para a saúde de Rio Branco.

Outro ponto que deve ser questionado é. O que o secretário especial de Bocalom, vai fazer no setor produtivo de Ariques, já que o “produzir para empregar” é o maior fracasso da gestão Bocalom. Ailton, que atua na área da comunicação, certamente não é a possoa mais indicada para esta missão, porém como a “4ª edição do CAFECAU – Festa do Café e do Cacau”, na cidade de Cacoal chegou ele irá prestigiar as custas do dinheiro do povo.

Veja na íntegra a portaria Nº 135/2025:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, CAPITAL DO ESTADO DO

ACRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

Considerando o Processo RBSEI nº 0132.000005/2025-92,

R esolve:

Art. 1° Autorizar o deslocamento do Secretário Especial de Comunicação, Ailton Antônio Oliveira de Freitas, para cumprir agenda institucional no Hospital Infantil de Ariquemes e ao setor produtivo local, na cidade de Ariquemes – RO, bem como, participar da “4ª edição do CAFECAU – Festa do Café e do Cacau”, na cidade de Cacoal – RO, concedendo-lhe 4 ½ (quatro e meia) diárias, referente ao período de 1º a 05 de julho de 2025, via terrestre, nos termos do Decreto no

1.275/2015 e suas alterações.