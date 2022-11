Briga acirrada entre os vereadores Raimundo Neném (PSB) e Raimundo Castro (PSDB) pela presidência da Câmara de Rio Branco

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou nesta terça-feira (29) que vai destinar R$ 1 milhão para a implementação de um laboratório de análise de solo no Instituto Federal do Acre (Ifac). Segundo o parlamentar, o fato de o Estado do Acre não possui nenhum laboratório de ponta, dificulta a tarefa do produtor agrícola de ter um melhor resultado nas suas colheitas e no pleno aproveitamento da produtividade das terras.

Petecão afirma a intenção de que nos próximos anos o Acre possa desenvolver o seu potencial agropecuário, trazendo mais condições dos pequenos produtores aos grandes empresários do setor que mais contribui para a geração de emprego e renda no país.

O senador destaca que o Acre possui grande potencial para desenvolver melhor a vocação na produção agrícola e, ao mesmo tempo, assegurar a preservação de áreas de proteção ecológica. “Estive recentemente discutindo as questões climáticas na COP27, e ficou claro que o mundo olha para o Brasil como referência na preservação ambiental.

“Temos a missão de contrabalancear essa ideia com a de que também precisamos desenvolver o estado com a geração de empregos e renda provindas da agricultura, além de condições para assegurar saneamento, educação e saúde para as pessoas que moram na Amazônia”, disse.

Segundo a Embrapa, o laboratório de solos é destinado para dar suporte às pesquisas nas áreas de ciência do solo, como a fertilização de culturas agrícolas e pastagens, poluição do solo, manejo e conservação de solos e água, além de contribuir nas áreas de gestão ambiental e manejo florestal.