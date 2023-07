Brasília: Defensora-geral do Acre, Simone Santiago, participa do lançamento da Frente Parlamentar em defesa da BR-364

Defensora pública geral, Simone Santiago, no lançamento da Frente Parlamentar em defesa da BR-364 – Foto: Katiuscia Formiga.

Katiúscia Miranda – A defensora pública geral, Simone Santiago, representou a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) no lançamento da Frente Parlamentar em defesa da BR-364, no plenário 12 da Câmara dos Deputados em Brasília. No total, 202 parlamentares compõem a iniciativa.

Presidida pelo deputado federal, Coronel Ulysses, a Frente Parlamentar teve seu lançamento prestigiado pela maioria da bancada federal acreana, bem como de deputados estaduais e autoridades dos estados do Acre, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e São Paulo. Os deputados federais Fernando Máximo, Manoel Assis e Zezinho Barbary, além da deputada federal Socorro Neri compõem a mesa diretora da Frente.

A defensora-geral, Simone Santiago, enfatizou a importância da criação da Frente Parlamentar em defesa da BR-364. “Além de ser fundamental para melhorar a qualidade de vida da população acreana, manter a BR-364 em condições de trafegabilidade nos possibilita ampliar nosso programa Defensoria Itinerante, que leva os serviços da nossa DPE para as comunidades mais distantes dos centros urbanos”, comentou.

De acordo com o presidente da Frente Parlamentar, Coronel Ulysses, o objetivo é viabilizar recursos para o devido recapeamento. “Existem trechos praticamente intrafegáveis e precisamos urgentemente solucionar essa situação que maltrata tanto a vida dos acreanos. São pessoas que precisam de acesso aos serviços públicos, que precisam viver com mais dignidade”, comentou.

Os três senadores do Acre, Allan Rick, Márcio Bittar e Petecão fizeram questão de prestigiar o evento que foi transmitido pelo canal da Câmara dos Deputados, por meio do link youtube.com

Mais sobre a BR-364

A BR-364 é uma rodovia diagonal do Brasil que se inicia em Cordeirópolis-SP, no km 153 da SP-330 adentrando no início da SP-310 até o km 292, onde entra na SP-326 indo até a divisa com Minas Gerais, depois passa por Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, acabando em Mâncio Lima, no extremo oeste deste último estado.

É uma das principais rodovias do interior do Brasil juntamente com a BR-158 e BR-163. A BR-364 desempenha um papel fundamental na economia brasileira, conectando várias regiões e sendo essencial para o deslocamento de milhares de pessoas e o transporte de mercadorias.

A manutenção e o recapeamento da BR 364 trarão benefícios diretos para a economia, a mobilidade e a segurança das pessoas que dependem dessa importante via de transporte.