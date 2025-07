Bolsonarista Márcio Bittar responsabiliza STF, Alexandre de Moraes e presidente Lula por tarifa de 50% imposta por Donald Trump

Parlamentar critica insegurança jurídica e decisões internas que, segundo ele, prejudicam a imagem do Brasil no exterior – Foto: Facebook Márcio Bittar

Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador Márcio Bittar (União-AC) criticou duramente a recente tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, especialmente do setor de aço. Para o parlamentar, a medida adotada pelo presidente norte-americano Donald Trump é reflexo direto da instabilidade institucional no Brasil.

Segundo Bittar, decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente do ministro Alexandre de Moraes, aliadas à condução do governo Lula, têm contribuído para a perda de confiança internacional no país. “A insegurança jurídica criada por decisões políticas de setores do Judiciário e o ambiente econômico desfavorável, provocado por erros do governo atual, resultam em punições como essa tarifa absurda imposta ao Brasil”, afirmou o senador.

Bittar defendeu que a resposta a esse tipo de medida internacional não pode ser apenas diplomática, mas exige uma profunda reflexão interna. “Enquanto o Brasil continuar sendo governado por quem afugenta investidores, o povo continuará pagando a conta”, disse.

A fala do senador repercutiu nas redes sociais e gerou reações divididas. Aliados do governo federal consideraram as acusações infundadas, enquanto apoiadores de Bittar reforçaram a crítica ao Supremo e ao Executivo.

