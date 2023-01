Bolsonarista Alan Rick quer a coordenação da bancada do Acre, mas o senador Petecão é quem tem acesso ao Palácio do Planalto

A bancada federal do Acre se prepara para escolher um novo coordenador em Brasília. Trata-se de uma eleição entre os oito deputados federais e três senadores, para escolher aquele que ficará responsável por articular negociações junto ao governo federal em bloco, e estabelecer agendas estratégicas em Brasília em defesa dos interesse do Acre, As informações é do portal Acre Jornal

Até o fim do ano passado o senador Sérgio Petecão (PSD) exercia a função de coordenador, já tendo sido escolhido 5 vezes consecutivas pelos colegas para assumir essa responsabilidade. Agora, quem faz um movimento forte para ser o coordenador é o senador eleito Alan Rick (UB), que como deputado federal já chegou a se candidatar uma vez para a função, mas teve apenas o próprio voto.

Mesmo tendo a simpatia de alguns colegas, Alan Rick enfrenta resistência de outros, que ainda enxergam em Petecão a possibilidade de melhor desempenhar esse papel. “ Petecão tem muito mais experiência nessa função, o gabinete dele cuida muito bem dessa agenda, sem falar que ele faz parte da base de Lula, e o partido dele tem três ministérios estratégicos para beneficiar o Acre”, confidencia um dos deputados, que não quis ter o nome citado.

A fonte diz ainda que “Alan é bolsonarista, não tem a simpatia de muita gente dentro do governo Lula, e isso pode dificultar as coisas, mesmo ele sendo senador. Sinceramente não sei se é uma boa escolha colocar ele nessa função, mas vamos ver o que a maioria vai decidir”, complementa, demonstrando indecisão ainda.

Já o senador Petecão diz que está disposto a continuar como coordenador da bancada federal do Acre, se assim a maioria quiser. “ Eu não tenho problema nenhum em continuar, meu gabinete sempre esteve aberto a todos os parlamentares do Acre, eu tenho boas relações com todos eles e com todos os municípios do Acre. Se tantas vezes fui escolhido para essa função é sinal que fiz um bom trabalho. Mas essa decisão é da maioria dos colegas, e quem eles escolherem eu vou respeitar e ajudar no que eu puder”, declara.

O senador eleito Alan Rick declarou que “foi coordenador da bancada no exercício 2016/2017, no exercício anterior fui vice-coordenador. E agora, o que existe é uma ala que defende o meu nome para voltar a coordenação e estou, como sempre estive, a disposição para fazer o melhor pelo nosso estado. Cada parlamentar é livre para fazer a escolha que achar que deve. O senador Petecão tem meu total respeito, apesar de divergirmos em algumas posições neste momento político do país, e independente de quem estará na coordenação da bancada trabalharei pelo melhor para o Acre”.