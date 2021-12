Bocalom “torrou” R$ 300 mil em fogos: ONGs entram com ação na Justiça para cancelar queima de fogos

ONGs entram com ação na Justiça para cancelar queima de fogos em Rio Branco – Foto: Folha do Acre

ONGs de proteção aos animais de Rio Branco entraram com uma ação pública na Justiça para cancelar a queima de fogos anunciada pelo prefeito Tião Bocalom para a virada do ano na noite desta sexta-feira (31). Segundo os grupos, um ofício foi enviado à prefeitura para que fossem usados fogos silenciosos, mas não obtiveram respostas.

A preocupação é com os animais que se assustam com o barulho, acabam fugindo e até sendo atropelados, além dos riscos de desenvolveram diversas doenças. Outro ponto levantado pelas ONGs é que também pessoas autistas, idosos e bebês são prejudicados com a poluição sonora.

Vanessa Facundes, que é presidente da ONG Patinha Carente e que também é da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB-AC), diz que a ação foi ingressada ainda na quarta-feira (29) e esperam ter um parecer favorável.

“Primeiramente protocolamos um ofício na prefeitura, mas não tivemos respostas até hoje. Também fizemos uma petição on-line com mais de 3 mil assinaturas e entramos com uma ação, junto com o deputado Pedro Longo e a Associação Amor a Quatro patas com uma ação popular pra tentar suspender o evento”, destaca.

A advogada e ativista lembra ainda que foram empregados cerca de R$ 300 mil na queima de fogos na cidade – dinheiro que, segundo ela, poderia está sendo empregado em outros setores.

“É um sofrimento grande para algumas pessoas também, é uma poluição sonora desnecessária e um gasto absurdo. Aqui serão quase R$ 300 mil que poderiam ser investidos em outra área, inclusive na causa animal, porque são as ONGs que têm feito o trabalho do poder público. Nesse período, os animais fogem, ficam perdidos, são atropelados, e quem cuida deles não é o prefeito são as ONGs”, pontua.

Ainda no começo deste mês, a associação abriu uma petição on-line para reunir assinaturas contra o evento. Até a manhã desta quinta-feira (30), 3.616 pessoas já se posicionaram contra o evento.

Há dois dias, a prefeitura de Rio Branco confirmou que decidiu organizar um show piromusicial com queima de fogos na virada do ano, sexta-feira (31), no Centro da capital acreana. O evento será aberto ao público e também transmitido pelas redes sociais da prefeitura. A gestão solicitou o apoio da Polícia Militar para garantir a segurança.

A decisão da gestão contraria o cancelamento da festa e queima de fogos de ano novo promovidos pelo governo do Estado.

A tradicional queima de fogos no bairro Base também foi cancelada devido ao avanço da nova variante ômicron. O evento é realizado há mais de 25 anos.

Em nota, a prefeitura informou a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB) organiza um show piromusical, espetáculo pirotécnico sincronizado no ritmo de uma ou várias músicas. Serão 10 minutos de show sincronizado e temático.

A organização vai colocar caixas de som no Novo Mercado Velho e na Gameleira, próximo ao mastro da bandeira do Acre. Já na passarela Joaquim Macedo, haverá uma cascata de 64 metros de fogos de artíficios.

“Vai ser uma queima de fogos comandada por música. Será uma queima de fogos onde a bomba vai explodir aos 200 metros de altura, mas comandada por música. Essa seleção de músicas foi eu que preparei. São mais de 30 músicas que eu escolhi, músicas de samba, músicas sertanejas, dos anos 70, e mais outras músicas que ficaram marcadas durante esse tempo todo. A gente vai colocar um pedacinho da música e ai vai explodir os fogos. Vai ser uma coisa bonita e bem diferente do que sempre foi feito. Nunca se fez nada igual aqui em Rio Branco”, disse Tião Bocalom no site oficial da prefeitura.

Na quarta-feira (29), o esquema se segurança do evento foi definido pelo Gabinete Militar da Prefeitura, com a participação de representantes da RBTrans, Detran, Comando de Policiamento da Capital e Metropolitano (CPCM) da Polícia Militar e da Fundação Garibaldi Brasil (FGB). A prefeitura vai fechar a Ponte Metálica, para que as pessoas possam assistir à queima de fogos em cima da ponte.

Fonte: Tácita Muniz, G1 Acre

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Prefeito Jailson Amorim dará início a programação mais esperada do município de Rodrigues Alves, do ano de 2021. A prefeitura desenvolveu uma programação toda especial para a chegada do 2022 com grande atrações. O evento acontecerá na praça Antônia Guilherme e será exigido a carteira de vacinação, somente quem tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19 é que poderá participar.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.