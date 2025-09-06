Bocalom e Márcio Bittar usam ato em defesa de Bolsonaro para isolar Mailza Assis e dar largada ao projeto de poder da extrema direita no Acre

Prefeito e senador, ambos do PL, usam ato pró-Bolsonaro para fortalecer plano eleitoral de 2026 e excluir aliados incômodos – Foto: Reprodução

Se tem algo que define a trajetória política do senador Márcio Bittar (PL) é a esperteza. Jogando com as peças certas, Bittar tenta se manter relevante em meio à crise que assombra a extrema direita, enquanto prepara o tabuleiro para 2026. Nos bastidores, já é visto como o “mentor” do projeto Tião Bocalom governador, um movimento articulado em silêncio, mas que começa a ganhar forma com gestos públicos.

O último episódio expôs esse cálculo político: Bittar e seu afilhado político, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, lançaram convocatória para o ato do dia 7 de setembro em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje inelegível e em julgamento no STF por envolvimento em uma trama golpista. O que mais chamou atenção não foi o protesto em si, mas a exclusão deliberada de figuras que até pouco tempo orbitavam esse mesmo campo político.

A vice-governadora Mailza Assis (PP), até então defensora ferrenha de Bolsonaro, segundo informações, não recebeu convite para o ato. O recado é claro: Bittar e Bocalom tentam isolá-la politicamente para impedir que ela se fortaleça como alternativa ao grupo. A exclusão ganha ainda mais peso diante da crescente imagem de Mailza como liderança feminina da direita no Acre — um ativo que incomoda diretamente o projeto Bittar-Bocalom.

Outro nome que ficou de fora da convocatória foi o senador Alan Rick (União Brasil), que já declarou publicamente sua intenção de disputar o governo em 2026. Sua ausência evidencia que o ato não é apenas um protesto pela liberdade de Bolsonaro, mas uma vitrine eleitoral para Bocalom, orquestrada por Bittar para enfraquecer adversários internos e consolidar terreno.

No fundo, o movimento revela o desespero da extrema direita acreana em se manter viva após a queda de Bolsonaro. Bittar, um político marcado por sucessivas trocas de partido e por um pragmatismo frio, enxerga na lealdade a Bocalom sua principal moeda de troca. O prefeito, por sua vez, usa o espaço para projetar-se além da prefeitura e já ensaia um discurso de candidato a governador.

Enquanto convocam a militância conservadora para a Gameleira, no dia 7 de setembro, Bocalom e Bittar deixam exposto que o protesto vai muito além de Bolsonaro: trata-se de um ensaio eleitoral, onde aliados incômodos são excluídos, adversários internos são enfraquecidos e o “Velho Boca” se lança como a aposta de um grupo que tenta, a qualquer custo, manter espaço no poder.