Bocalom e Márcio Bittar usam ato em defesa de Bolsonaro para isolar Mailza Assis e dar largada ao projeto de poder da extrema direita no Acre
Exclusão de aliados estratégicos como Mailza e Alan Rick revela que protesto do dia 7 de setembro é menos sobre Bolsonaro e mais sobre 2026, onde Bocalom surge como aposta de Márcio Bittar para o governo.
Prefeito e senador, ambos do PL, usam ato pró-Bolsonaro para fortalecer plano eleitoral de 2026 e excluir aliados incômodos – Foto: Reprodução
Se tem algo que define a trajetória política do senador Márcio Bittar (PL) é a esperteza. Jogando com as peças certas, Bittar tenta se manter relevante em meio à crise que assombra a extrema direita, enquanto prepara o tabuleiro para 2026. Nos bastidores, já é visto como o “mentor” do projeto Tião Bocalom governador, um movimento articulado em silêncio, mas que começa a ganhar forma com gestos públicos.
O último episódio expôs esse cálculo político: Bittar e seu afilhado político, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, lançaram convocatória para o ato do dia 7 de setembro em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje inelegível e em julgamento no STF por envolvimento em uma trama golpista. O que mais chamou atenção não foi o protesto em si, mas a exclusão deliberada de figuras que até pouco tempo orbitavam esse mesmo campo político.
A vice-governadora Mailza Assis (PP), até então defensora ferrenha de Bolsonaro, segundo informações, não recebeu convite para o ato. O recado é claro: Bittar e Bocalom tentam isolá-la politicamente para impedir que ela se fortaleça como alternativa ao grupo. A exclusão ganha ainda mais peso diante da crescente imagem de Mailza como liderança feminina da direita no Acre — um ativo que incomoda diretamente o projeto Bittar-Bocalom.
Outro nome que ficou de fora da convocatória foi o senador Alan Rick (União Brasil), que já declarou publicamente sua intenção de disputar o governo em 2026. Sua ausência evidencia que o ato não é apenas um protesto pela liberdade de Bolsonaro, mas uma vitrine eleitoral para Bocalom, orquestrada por Bittar para enfraquecer adversários internos e consolidar terreno.
No fundo, o movimento revela o desespero da extrema direita acreana em se manter viva após a queda de Bolsonaro. Bittar, um político marcado por sucessivas trocas de partido e por um pragmatismo frio, enxerga na lealdade a Bocalom sua principal moeda de troca. O prefeito, por sua vez, usa o espaço para projetar-se além da prefeitura e já ensaia um discurso de candidato a governador.
Enquanto convocam a militância conservadora para a Gameleira, no dia 7 de setembro, Bocalom e Bittar deixam exposto que o protesto vai muito além de Bolsonaro: trata-se de um ensaio eleitoral, onde aliados incômodos são excluídos, adversários internos são enfraquecidos e o “Velho Boca” se lança como a aposta de um grupo que tenta, a qualquer custo, manter espaço no poder.
Acidente em Brasileia expõe o caos da saúde no Acre e desmascara a farsa do governo Gladson Cameli; vítima agonizou quase uma hora à espera de socorro
Enquanto um motociclista agonizava no chão sem socorro por falta de ambulância, o governador apareceu de bermuda e chinelo para posar de preocupado, mas a realidade mostra um estado mergulhado no abandono, com hospitais sucateados e a população à mercê da sorte
De chinelo e bermuda, Gladson Cameli aparece em acidente em Brasileia e desmascara sua própria farsa de governar.
Um motociclista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após colidir com um veículo no bairro Ferreira Silva, em Brasileia. O que poderia ter sido apenas mais um acidente de trânsito, se transformou em uma cena de horror que escancara o verdadeiro retrato da saúde no Acre.
O Samu não apareceu porque a única ambulância disponível estava em deslocamento para Rio Branco. A vítima permaneceu agonizando por quase uma hora, estendida no asfalto, esperando por um socorro que nunca veio. Para agravar a situação, não havia ambulâncias em funcionamento nem em Brasileia nem em Epitaciolândia — várias viaturas do Samu estão quebradas e abandonadas, deixando toda a população entregue à própria sorte.
E, em meio ao caos, o governador Gladson Cameli apareceu de bermuda e chinelo tentando posar de preocupado diante das câmeras. Mas o que realmente ficou registrado foi a demonstração clara de sua incompetência: um governo que deixou a saúde pública se tornar um verdadeiro cemitério de promessas.
Esse caso não é isolado. As denúncias sobre os corredores superlotados do Pronto-Socorro de Rio Branco são frequentes. Hospitais do Juruá e do Alto Acre também acumulam queixas de abandono, falta de equipamentos e precariedade estrutural. A saúde do Acre está à beira do colapso, e Gladson Cameli confirma, dia após dia, que conduz o pior governo que o estado já presenciou.
Até quando a população vai ter que pagar com sangue, dor e sofrimento pela irresponsabilidade de um governo frágil e descompromissado com a vida dos acreanos?
Veja o vídeo no Instagram:
