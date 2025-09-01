Política
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou um contrato no valor de R$ 480 mil para o aluguel de uma caminhonete destinada à Secretaria Municipal de Agropecuária (SEAGRO), comandada por seu aliado político e braço direito, Eracides Caetano de Souza. O valor absurdo chama atenção porque, em pesquisa realizada pelo Portal 3 de Julho Notícias, ficou comprovado que o município poderia ter adquirido uma caminhonete zero quilômetro por menos da metade do montante que será gasto apenas com um ano de aluguel.
Enquanto uma Toyota Hilux Cabine Dupla SRX 4×4 2.8 Diesel pode ser encontrada por cerca de R$ 201.212, e uma versão mais equipada, a Hilux Conquest, por R$ 294.474, a Prefeitura de Rio Branco optou por pagar R$ 40 mil mensais no aluguel de um veículo. Em 12 meses, os cofres públicos irão arcar com quase meio milhão de reais.
O contrato foi firmado no dia 28 de agosto de 2025 entre a Prefeitura de Rio Branco (SEAGRO) e a empresa R & N Lima LTDA, representada por Raimundo Nonato Alves de Lima. O documento (Processo Administrativo Nº 17/2025 – SEAGRO) prevê a locação de caminhonete cabine dupla, 4×4, motor a diesel, potência mínima de 160 cv, com acessórios como protetor de caçamba, estribos laterais e multimídia.
A justificativa apresentada pela gestão é atender às necessidades da SEAGRO. No entanto, não há explicação plausível para a escolha de alugar um veículo por um preço superfaturado em vez de comprar um novo, o que seria muito mais vantajoso e econômico para a população.
Essa decisão levanta sérias dúvidas sobre a gestão dos recursos da Prefeitura e expõe a forma de como o prefeito Tião Bocalom e o secretário Eracides Caetano tratam o dinheiro do povo de Rio Branco. Em vez de investir em melhorias para os agricultores, infraestrutura rural ou programas que beneficiem diretamente a população, a gestão prefere bancar contratos que pode favorecem empresas privadas e deixam um rombo nos cofres públicos.
Mais uma vez, a administração de Bocalom demonstra estar distante das reais necessidades da cidade e próxima de interesses questionáveis. O caso exige atenção dos órgãos de controle e fiscalização, pois não se trata apenas de uma má escolha administrativa, mas de uma clara afronta à responsabilidade com o dinheiro público.
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total no inverno
Ônibus escolar atola em ramal e expõe descaso do prefeito Padeiro em Bujari.
Um vídeo enviado ao Portal 3 de Julho mostra um flagrante que revoltou os moradores de Bujari. Um ônibus escolar ficou atolado no Ramal Linha Nova, após uma simples chuva de verão, evidenciando a precariedade das estradas rurais do município.
Nas imagens, é possível ver que o motorista, na tentativa de cumprir sua rota, precisou abandonar o veículo e buscar ajuda. Ele conseguiu um trator de pneu para tentar remover o ônibus da lama, mas, mesmo com o reforço da máquina, o resgate não teve sucesso — o veículo permaneceu atolado.
O episódio reacendeu a indignação dos moradores, que temem o que pode acontecer quando chegar o inverno amazônico, período em que as chuvas são mais intensas. Segundo eles, se agora já é impossível transitar, no inverno muitos ramais ficarão completamente isolados, impedindo o transporte de estudantes, trabalhadores e até de pacientes que precisam de atendimento médico.
A responsabilidade recai diretamente sobre o prefeito João Edvaldo Teles de Lima, o Padeiro, que recentemente declarou em entrevista que “não falta dinheiro, máquinas e nem pessoal” para garantir a manutenção dos ramais. A fala, no entanto, contrasta com a dura realidade enfrentada nas comunidades rurais, onde os moradores se sentem abandonados pelo poder público.
Para a população, o episódio do ônibus escolar atolado não é um caso isolado, mas sim o retrato de uma gestão marcada pelo descaso e falta de compromisso com a infraestrutura básica do município.
