RIO BRANCO
Política

Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor

Publicados

1 de setembro de 2025

Política

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou um contrato no valor de R$ 480 mil para o aluguel de uma caminhonete destinada à Secretaria Municipal de Agropecuária (SEAGRO), comandada por seu aliado político e braço direito, Eracides Caetano de Souza. O valor absurdo chama atenção porque, em pesquisa realizada pelo Portal 3 de Julho Notícias, ficou comprovado que o município poderia ter adquirido uma caminhonete zero quilômetro por menos da metade do montante que será gasto apenas com um ano de aluguel.

Enquanto uma Toyota Hilux Cabine Dupla SRX 4×4 2.8 Diesel pode ser encontrada por cerca de R$ 201.212, e uma versão mais equipada, a Hilux Conquest, por R$ 294.474, a Prefeitura de Rio Branco optou por pagar R$ 40 mil mensais no aluguel de um veículo. Em 12 meses, os cofres públicos irão arcar com quase meio milhão de reais.

O contrato foi firmado no dia 28 de agosto de 2025 entre a Prefeitura de Rio Branco (SEAGRO) e a empresa R & N Lima LTDA, representada por Raimundo Nonato Alves de Lima. O documento (Processo Administrativo Nº 17/2025 – SEAGRO) prevê a locação de caminhonete cabine dupla, 4×4, motor a diesel, potência mínima de 160 cv, com acessórios como protetor de caçamba, estribos laterais e multimídia.

A justificativa apresentada pela gestão é atender às necessidades da SEAGRO. No entanto, não há explicação plausível para a escolha de alugar um veículo por um preço superfaturado em vez de comprar um novo, o que seria muito mais vantajoso e econômico para a população.

Essa decisão levanta sérias dúvidas sobre a gestão dos recursos da Prefeitura e expõe a forma de como o prefeito Tião Bocalom e o secretário Eracides Caetano tratam o dinheiro do povo de Rio Branco. Em vez de investir em melhorias para os agricultores, infraestrutura rural ou programas que beneficiem diretamente a população, a gestão prefere bancar contratos que pode favorecem empresas privadas e deixam um rombo nos cofres públicos.

Mais uma vez, a administração de Bocalom demonstra estar distante das reais necessidades da cidade e próxima de interesses questionáveis. O caso exige atenção dos órgãos de controle e fiscalização, pois não se trata apenas de uma má escolha administrativa, mas de uma clara afronta à responsabilidade com o dinheiro público.

Política

