Política
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Política
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), determinou a exoneração de Weverton Oliveira dos Santos, mais conhecido como Sílvio Santos, que ocupava cargo comissionado na Secretaria Municipal de Saúde e recebia um salário mensal de aproximadamente R$ 4 mil. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da última quinta-feira, 25.
Segundo informações de bastidores, a exoneração teria partido de uma articulação política do secretário da Representação do Acre em Brasília, Fábio Rueda, considerado o padrinho da Saúde na gestão municipal. Rueda estaria exigindo maior alinhamento político dos comissionados da pasta, já em preparação para sua pré-campanha a deputado federal.
O problema é que, de acordo com relatos, Sílvio Santos não estaria seguindo essa orientação. Pelo contrário, vinha articulando apoio a outro candidato e, em conversas nos bastidores, fazia comentários críticos sobre o próprio Rueda. Esse comportamento teria sido interpretado como quebra de confiança e levou ao pedido de sua exoneração.
Sílvio Santos exercia funções de apoio ligadas à divulgação das ações da pasta, incluindo gravações de vídeos e trabalhos de comunicação. No entanto, servidores relatam que suas atividades eram pontuais e, muitas vezes, restritas a registros de ações internas. Ainda sobrava tempo para que ele realizasse bicos como motorista de aplicativo, fato que também gerava críticas dentro da secretaria.
A saída do locutor, que também é figura conhecida em eventos e pela sua atuação em carros de som, reforça o clima de disputa interna na base política de Bocalom. A exoneração mostra o peso que Fábio Rueda tem exercido sobre a administração municipal, centralizando decisões e buscando fortalecer seu grupo político visando as eleições de 2026.
Com a publicação do desligamento no Diário Oficial, o episódio expõe mais uma vez como os cargos comissionados da prefeitura vêm sendo usados como instrumentos de barganha política, em vez de atender prioritariamente às demandas da população de Rio Branco.
Política
Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira, acompanhado do vice-prefeito Juarez Leitão, do secretário Ronaldo e de lideranças locais. O encontro teve como foco discutir estratégias para atrair investimentos e ampliar oportunidades de desenvolvimento para o município acreano, reconhecido como a “capital do açaí”.
Durante a reunião, Jorge Viana destacou sua relação histórica com Feijó e falou sobre os tempos de governador, quando trabalhou com ex-prefeitos de Feijó, Francimar Fernandes, Merla Albuquerque e com o próprio Juarez Leitão. Segundo o presidente da ApexBrasil, foi feito um grande trabalho nesse período, que pode ser repetido agora com um planejamento estruturado para aproveitar as potencialidades do município.
“Feijó é um lugar de gente trabalhadora e agora terá a oportunidade de mostrar ao mundo o que produz. No próximo final de semana realizaremos o Exporta Mais Amazônia, em Rio Branco, com a participação de empresas e cooperativas de Feijó que vão se reunir com compradores internacionais. Serão 28 compradores de 18 países presentes. É uma chance de transformar desafios em oportunidades”, e continuou: “O Acre vive um momento muito difícil e isso afeta o desempenho dos prefeitos. Mas com união e trabalho as coisas podem melhorar”, afirmou Jorge Viana.
O prefeito Railson Ferreira agradeceu a abertura da ApexBrasil e reforçou o compromisso de sua gestão com políticas públicas que fortaleçam a economia local.
“Estamos muito gratos pela disposição do Jorge Viana em colaborar com Feijó. Nosso objetivo é criar alternativas de trabalho digno e renda para nossa população, e a parceria com a Apex será fundamental para isso.”
O vice-prefeito Juarez Leitão também destacou o histórico de cooperação de Viana com o município:
“Ele já fez muito por Feijó e acreditamos que pode fazer muito mais. Estamos confiantes de que, junto ao presidente Lula e por meio da Apex, teremos as respostas econômicas que nossa cidade precisa e merece.”
Um dos pontos centrais do diálogo foi a valorização do açaí de Feijó, que já possui indicação geográfica reconhecida pela Embrapa como referência de qualidade na Amazônia. A expectativa é que, com o apoio da ApexBrasil, o produto conquiste novos mercados, gerando emprego e renda para a população local.
Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Projeto de Lei da deputada Socorro Neri, que garante prioridade em exames de jejum para pessoas com diabetes, é aprovado na Câmara dos Deputado
Prefeitura de Epitaciolândia realiza II Jornada Pedagógica para professores e mediadores do 1º ao 4º ano
Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, participa de café da manhã em homenagem aos 50 anos da Emater e vc Cageacre Evento reuniu autoridade
Final da Supercopa das Vilas será realizada nesta sexta-feira no Estádio O Cruzeirão com premiação de R$ 16 mil
POLÍTICA
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira,...
Escândalo na gestão Bocalom: equipamentos da agricultura familiar somem sem explicação e produtores denunciam descaso da prefeitura
A Câmara Municipal de Rio Branco foi palco de uma denúncia estarrecedora feita por produtores rurais que expõe, mais uma...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Assessoria – – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a...
Final da Supercopa das Vilas será realizada nesta sexta-feira no Estádio O Cruzeirão com premiação de R$ 16 mil
Assessoria – A final da Supercopa das Vilas 2025, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, será disputada nesta sexta-feira,...
Devido às fortes chuvas dos últimos dias, jogos do Copão são transferidos do Cruzeirão para a Arena do Juruá
Assessoria – Devido às fortes chuvas dos últimos dias, os jogos do Copão do Vale do Juruá, que seriam realizados...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Deputado federal Eduardo Velloso se curva aos interesses da família Bolsonaro e envergonha seus eleitores ao votar a favor da PEC da Blindagem
-
Cultura6 dias atrás
Em Porto Walter, 2ª noite de festival é marcada pela escolha do Rei e Rainha e show com a banda Forró Boys
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 4ª edição da Festa da Inclusão no Setembro Verde e Amarelo
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Socorro Neri visita Xapuri, é recebida pelo prefeito Maxsuel Maia e reforça compromisso com a educação no Congresso Nacional