Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral

Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), determinou a exoneração de Weverton Oliveira dos Santos, mais conhecido como Sílvio Santos, que ocupava cargo comissionado na Secretaria Municipal de Saúde e recebia um salário mensal de aproximadamente R$ 4 mil. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da última quinta-feira, 25.

Segundo informações de bastidores, a exoneração teria partido de uma articulação política do secretário da Representação do Acre em Brasília, Fábio Rueda, considerado o padrinho da Saúde na gestão municipal. Rueda estaria exigindo maior alinhamento político dos comissionados da pasta, já em preparação para sua pré-campanha a deputado federal.

O problema é que, de acordo com relatos, Sílvio Santos não estaria seguindo essa orientação. Pelo contrário, vinha articulando apoio a outro candidato e, em conversas nos bastidores, fazia comentários críticos sobre o próprio Rueda. Esse comportamento teria sido interpretado como quebra de confiança e levou ao pedido de sua exoneração.

Sílvio Santos exercia funções de apoio ligadas à divulgação das ações da pasta, incluindo gravações de vídeos e trabalhos de comunicação. No entanto, servidores relatam que suas atividades eram pontuais e, muitas vezes, restritas a registros de ações internas. Ainda sobrava tempo para que ele realizasse bicos como motorista de aplicativo, fato que também gerava críticas dentro da secretaria.

A saída do locutor, que também é figura conhecida em eventos e pela sua atuação em carros de som, reforça o clima de disputa interna na base política de Bocalom. A exoneração mostra o peso que Fábio Rueda tem exercido sobre a administração municipal, centralizando decisões e buscando fortalecer seu grupo político visando as eleições de 2026.

Com a publicação do desligamento no Diário Oficial, o episódio expõe mais uma vez como os cargos comissionados da prefeitura vêm sendo usados como instrumentos de barganha política, em vez de atender prioritariamente às demandas da população de Rio Branco.