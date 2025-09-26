Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Política

Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral

Publicados

26 de setembro de 2025

Política

Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), determinou a exoneração de Weverton Oliveira dos Santos, mais conhecido como Sílvio Santos, que ocupava cargo comissionado na Secretaria Municipal de Saúde e recebia um salário mensal de aproximadamente R$ 4 mil. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da última quinta-feira, 25.

Segundo informações de bastidores, a exoneração teria partido de uma articulação política do secretário da Representação do Acre em Brasília, Fábio Rueda, considerado o padrinho da Saúde na gestão municipal. Rueda estaria exigindo maior alinhamento político dos comissionados da pasta, já em preparação para sua pré-campanha a deputado federal.

O problema é que, de acordo com relatos, Sílvio Santos não estaria seguindo essa orientação. Pelo contrário, vinha articulando apoio a outro candidato e, em conversas nos bastidores, fazia comentários críticos sobre o próprio Rueda. Esse comportamento teria sido interpretado como quebra de confiança e levou ao pedido de sua exoneração.

Leia Também:  Descaso com o patrimônio público: Helicóptero do governo permanece no local do acidente que aconteceu há sete dias

Sílvio Santos exercia funções de apoio ligadas à divulgação das ações da pasta, incluindo gravações de vídeos e trabalhos de comunicação. No entanto, servidores relatam que suas atividades eram pontuais e, muitas vezes, restritas a registros de ações internas. Ainda sobrava tempo para que ele realizasse bicos como motorista de aplicativo, fato que também gerava críticas dentro da secretaria.

A saída do locutor, que também é figura conhecida em eventos e pela sua atuação em carros de som, reforça o clima de disputa interna na base política de Bocalom. A exoneração mostra o peso que Fábio Rueda tem exercido sobre a administração municipal, centralizando decisões e buscando fortalecer seu grupo político visando as eleições de 2026.

Com a publicação do desligamento no Diário Oficial, o episódio expõe mais uma vez como os cargos comissionados da prefeitura vêm sendo usados como instrumentos de barganha política, em vez de atender prioritariamente às demandas da população de Rio Branco.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Política

Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município

Publicados

17 horas atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira, acompanhado do vice-prefeito Juarez Leitão, do secretário Ronaldo e de lideranças locais. O encontro teve como foco discutir estratégias para atrair investimentos e ampliar oportunidades de desenvolvimento para o município acreano, reconhecido como a “capital do açaí”.

Durante a reunião, Jorge Viana destacou sua relação histórica com Feijó e falou sobre os tempos de governador, quando trabalhou com ex-prefeitos de Feijó, Francimar Fernandes, Merla Albuquerque e com o próprio Juarez Leitão. Segundo o presidente da ApexBrasil, foi feito um grande trabalho nesse período, que pode ser repetido agora com um planejamento estruturado para aproveitar as potencialidades do município.

“Feijó é um lugar de gente trabalhadora e agora terá a oportunidade de mostrar ao mundo o que produz. No próximo final de semana realizaremos o Exporta Mais Amazônia, em Rio Branco, com a participação de empresas e cooperativas de Feijó que vão se reunir com compradores internacionais. Serão 28 compradores de 18 países presentes. É uma chance de transformar desafios em oportunidades”, e continuou: “O Acre vive um momento muito difícil e isso afeta o desempenho dos prefeitos. Mas com união e trabalho as coisas podem melhorar”, afirmou Jorge Viana.

Leia Também:  Câmara Municipal de Brasiléia dá início aos trabalhos do segundo ano Legislativo

O prefeito Railson Ferreira agradeceu a abertura da ApexBrasil e reforçou o compromisso de sua gestão com políticas públicas que fortaleçam a economia local.

“Estamos muito gratos pela disposição do Jorge Viana em colaborar com Feijó. Nosso objetivo é criar alternativas de trabalho digno e renda para nossa população, e a parceria com a Apex será fundamental para isso.”

O vice-prefeito Juarez Leitão também destacou o histórico de cooperação de Viana com o município:

“Ele já fez muito por Feijó e acreditamos que pode fazer muito mais. Estamos confiantes de que, junto ao presidente Lula e por meio da Apex, teremos as respostas econômicas que nossa cidade precisa e merece.”

Um dos pontos centrais do diálogo foi a valorização do açaí de Feijó, que já possui indicação geográfica reconhecida pela Embrapa como referência de qualidade na Amazônia. A expectativa é que, com o apoio da ApexBrasil, o produto conquiste novos mercados, gerando emprego e renda para a população local.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política5 horas atrás

Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral

Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
Política17 horas atrás

Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira,...
Política1 dia atrás

Escândalo na gestão Bocalom: equipamentos da agricultura familiar somem sem explicação e produtores denunciam descaso da prefeitura

A Câmara Municipal de Rio Branco foi palco de uma denúncia estarrecedora feita por produtores rurais que expõe, mais uma...

POLÍCIA

Polícia2 semanas atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia2 semanas atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia2 semanas atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas

Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Educação1 semana atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Educação2 semanas atrás

Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...

CONCURSO

Concurso2 semanas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso3 semanas atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso3 semanas atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte1 minuto atrás

Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final

Assessoria –  – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a...
Esporte3 horas atrás

Final da Supercopa das Vilas será realizada nesta sexta-feira no Estádio O Cruzeirão com premiação de R$ 16 mil

Assessoria – A final da Supercopa das Vilas 2025, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, será disputada nesta sexta-feira,...
Esporte2 dias atrás

Devido às fortes chuvas dos últimos dias, jogos do Copão são transferidos do Cruzeirão para a Arena do Juruá

Assessoria – Devido às fortes chuvas dos últimos dias, os jogos do Copão do Vale do Juruá, que seriam realizados...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS