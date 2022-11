Avançando em uma renovação: Gestão do Tribunal de Justiça do Acre entrega 227 novos computadores para atender área criminal do Estado

TJ/AC – Avançando em mais uma etapa da renovação dos computadores utilizados na prestação jurisdicional, a gestão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) entregou 227 novos equipamentos nesta terça-feira, 1º de novembro. As máquinas serão instaladas e atenderão as unidades criminais de todo o Estado.

O ato simbólico da entrega dos instrumentos de trabalho ocorreu no Fórum Criminal da Cidade da Justiça da Comarca de Rio Branco, com a participação da desembargadora-presidente do TJAC, Waldirene Cordeiro, dos juízes-auxiliares da Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça, assim como, magistrados e magistradas servidores e servidoras que atuam nas unidades criminais do Fórum.

A presidente discorreu sobre o esforço coletivo da equipe da Administração para conseguir os computadores e enalteceu a importância da aquisição para aperfeiçoar a prestação dos serviços. “Para mim é uma satisfação enorme fazer essa entrega desses equipamentos tão esperados há mais de dez anos. São equipamentos muito rápidos, novos com tecnologia de ponta. Se recebemos esses equipamentos é para servir o nosso jurisdicionado, o nosso usuário com qualidade, com eficiência e celeridade.

Esses equipamentos para atender a área criminal foram obtidos por meio de um convênio entre o Tribunal de Justiça e o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), diante dos bons resultados da atuação do Judiciário foi possível conseguir as máquinas.

Para o servidor Ricardo Medeiros Farias, que atua na 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, mas está no Judiciário desde 1997, os computadores novos vão conferir mais agilidade no trabalho. “Com esses novos computadores vai facilitar o serviço e muito, porque nós estávamos muito necessitados de equipamentos melhores. Então, vai agilizar o trabalho”, comentou Farias.