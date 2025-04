Áudio: Secretário de Agropecuária e braço direito de Bocalom, chama produtor rural da Transacreana de “babaca”

Moradores do Polo Antônio de Holanda e Ramal Abibicury denunciam abandono da prefeitura no Ministério Público de Bujari – Arte Alemão Monteiro

Moradores do Polo Antônio de Holanda e do Ramal Abibicury procuraram o Ministério Público de Bujari para denunciar o que classificaram como abandono por parte da prefeitura, na gestão do prefeito Padeiro. De acordo com os relatos, os ramais da região estão praticamente intrafegáveis, o que pode comprometer o início do ano letivo, previsto para os próximos dias.

A principal preocupação dos moradores diz respeito ao transporte escolar. Com as condições precárias das vias, muitos temem que os ônibus não consigam circular, dificultando o acesso dos alunos à escola.

Outro ponto levantado pelos moradores é a situação da gestão escolar. Segundo eles, a diretora da escola local foi demitida pelo prefeito Padeiro, e até o momento, ninguém foi nomeado para assumir a função. A indefinição pode prejudicar a organização e o funcionamento da unidade de ensino logo no início do calendário escolar.

A comunidade cobra uma resposta urgente do poder público municipal e espera que, com a intervenção do Ministério Público, medidas concretas sejam tomadas para garantir o direito à educação das crianças da região.

Veja o vídeo: