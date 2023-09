Atolados de cargos no governo Gladson, deputados Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense fogem de encontros do PSD com Marcos Alexandre

Os deputados estaduais Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense (PSD) estão vendo o cerco se fechar entorno deles, já que optaram por ser da base de sustentação do governo desastroso de Gladson Cameli, PP e vêem a pré-candidatura de Marcos Alexandre (MDB) entrar cada vez mais na tenda amarela.

Na sessão desta terça-feira, 19, o deputado estadual Eduardo Ribeiro que é presidente da executiva municipal do PSD tentou justificar e se esquivar de todas as maneiras, para explicar a sua ausência em todas as atividades do seu partido o PSD com Marcos Alexandre do MDB.

Esperto e tentando ficar em cima do muro, ele argumentou que o partido teria definido somente discutir eleições em Rio Branco no ano que vem, usando a estratégia de ganhar tempo já que tem inúmeros cargos pendurados no governo Gladson Cameli, que apoiará Alysson Bestene na corrida de 2024.

Já o seu colega que é de Sena Madureira, mas que tem pouco trânsito político na Capital foi mais feroz e chamou a articulação para unificar o PSD entorno de Marcos Alexandre de arrogância, isso porquê quer fazer acesso para o candidato do governo Gladson até onde for possível.

Uma coisa é certa, quem está na política tem que ter lado e alguém precisa dizer isso aos dois deputados, que achavam que o apoio da militância do PSD ao Marcos Alexandre, deveria esperar a boa vontade de ambos.