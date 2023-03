Ativista político protocola no Ministério Público, pedido de suspensão da cobrança do IPTU em 607 ruas abandonadas por Bocalom

A deputada estadual Maria Antônia durante sua atuação no parlamento acreano, apresentou um projeto de lei que trata-se de um importante avanço da saúde pública e que se aprovado e sancionado irá beneficiar as gestantes de todo o estado.

Nesta terça-feira (14), a parlamentar apresentou o projeto de nº 17 de 2023, que visa tratar da autorização de realizar o exame de cardiotocografia nos fetos na reta final da gestação. A mesma ressalta a importância da realização deste exame para prevenir e diagnosticar sofrimento fetal.

Em seu primeiro art. trata que as unidades de saúde públicas e privadas do estado do Acre ficam autorizadas a realizar a cardiotocografia como exames de rotina no final da gestação e durante o trabalho de parto para avaliar o bem-estar materno-fetal;

A cardiotocografia tem o objetivo de monitorar os batimentos cardíacos do bebê, seus movimentos e sua oxigenação. Essas informações são importantes para prevenir e diagnosticar sofrimento fetal, quadro em que o bebê não recebe oxigênio suficiente no fim da gestação ou durante o parto.a

