Ativista Francisco Panthio, lança disputa para saber qual é a Rua mais abandonada pela prefeitura de Rio Branco em 2023

Na gestão do prefeito Olavo Francelino de Rezende, os veículos públicos estão sendo desviados para outras finalidade, como mostra este flagrante em que um veículo oficial da prefeitura de Acrelândia que atende o gabinete do prefeito foi flagrado deixando uma estudante na escola.

O flagra foi feito em horário de expediente, momento em que o veículo deveria estar atendendo as demanda da gestão, mas ao invés disto, segundo informações, o próprio prefeito resolveu que era hora de usar o veículo público para deixar uma criança na Escola Municipal Novo Horizonte, localizada no centro da Cidade.

De acordo com a denúncia repassadas ao 3 de Julho Notícias, já é de costume o prefeito Olavo usar o carro oficial da prefeitura para resolver suas demandas particulares, como por exemplo, ir ao seu laticínio usando o veículo público abastecido com recursos públicos.

Cabe ao Ministério Público investigar para saber para que fim os veículos da prefeitura do referido município estão sendo usados, e saber sobretudo por que o gestor do município está praticando esses desvios de finalidade. De acordo com informações, além do veículo estar sendo usado para fins particulares, no período noturno tem veículo sendo guardado em residência particular.

Diante da informações, a redação do 3 de Julho tentou contato com o gestor de Acrelândia para saber porquê ele usa o veículo público para fins particulares e não o seu próprio veículo pessoal, mas até a publicação não obtivemos êxito. Desde já o espaço está aberto caso a gestão queira se manifestar a respeito do assunto.