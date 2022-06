Atenção MP e PF!! Em apenas 11 dias à frente da prefeitura, Zequinha Lima gastou mais de meio milhão de reais com combustível para a educação

Em relação a algumas famílias que estavam lá a mais tempo, o Estado fez um acordo para que elas fossem retiradas num prazo maior e com apoio do Estado – Foto: Arquivo / Gladson Cameli

Os moradores de uma área de invasão no Bairro Defesa Civil, na região do Irineu Serra, em Rio Branco, fazem um ato em frente a Casa Civil, na manhã desta segunda-feira (20). Eles pedem para serem recebidos pelo governo.

O representante do movimento, Vanderlei de Souza Leão, disse que nesse final de semana receberam a ordem, mas conseguiram negociar para não derrubar as casas e agora buscam uma conversa com o governo.

O governo informou que foi cumprida a decisão judicial no domingo (19) e desocupada a área. Em relação a algumas famílias que estavam lá há mais tempo, foi feito um acordo para que elas fossem retiradas num prazo maior e com apoio do Estado.

“Foram com a proposta pra nós para derrubar as casas ontem [domingo, 19], foram vários policiais e autoridades e fechamos um acordo com eles para não quebrarem as casas e tinha resolvido para virmos conversar com o governador porque ele é a pessoa mais competente conceder aquele local pra nós porque lá, acredito que é impróprio para os fins deles que era para ser feito um centro administrativo”, disse Leão.

De acordo com Leão, são pelo menos 109 famílias que moram na região que foi ocupada há cerca de dois anos.

“Vieram com a ordem de despejo e nós, como moradores e seres humanos, lutamos por uma boa causa, tem pessoas lá com filhos deficientes, mulheres com nove filhos sozinhas, vivendo com renda de R$ 400. Então, não aceitamos ser despejados sem ter uma conversa”, explicou. As Informações é do G1 Acre

