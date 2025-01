Ataques desnecessários prejudicam os Direitos Humanos: Não deixaram nem o novo secretário esquentar a cadeira

() Relatórios de fiscalização apontam irregularidades em trechos das BRs 317 e 364 – Foto: Reprodução

(MPF) O Ministério Público Federal enviou ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre com questionamentos acerca das providências tomadas pelo órgão para sanar as irregularidades na iluminação pública de rodovias federais que cortam o estado.

Após fiscalização solicitada pelo MPF, relatórios do próprio Dnit e da Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF/AC) apontaram falhas em diversos trechos das BRs 317 e 364.

No documento, assinado pelo procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, o MPF também pede que o Dnit realize vistoria no município de Rodrigues Alves.

Além disso, pede que o Dnit informe qual o prazo concedido para que os respectivos municípios corrijam as irregularidades detectadas e apresentem informações. O MPF estabeleceu o prazo de 30 dias para que o Dnit envie as respostas.

Irregularidades – De acordo com o relatório enviado ao MPF pela PRF/AC, dentre as principais irregularidades encontradas muitos trechos apresentam iluminação inacabada, outros com iluminação apenas em um sentido, há locais sem nenhuma iluminação, outros com lâmpadas queimadas, entre outras falhas.