Assessor da gestão Olavinho Boiadeiro critica Acrelândia e causa revolta: “Ô cidade feia e parada! Acrelândia não tem muita opção, não, meu irmão.”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), voltou a ser alvo de polêmicas nas redes sociais neste domingo (03), após participar de um ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação, que contou com baixa adesão popular, foi duramente criticada por internautas, que acusaram o gestor de priorizar agendas políticas e ideológicas em detrimento das demandas urgentes da capital acreana.

Foco no ato pró-Bolsonaro e abandono de Rio Branco

Nos últimos meses, Bocalom tem sido alvo constante de críticas pela falta de investimentos em áreas essenciais como infraestrutura, saúde e educação. Moradores reclamam de ruas esburacadas, bairros alagados no período de chuvas e serviços públicos precários. Em meio a esses problemas, a presença do prefeito em atos políticos pró-Bolsonaro gerou indignação.

Para muitos, a postura do gestor evidencia um distanciamento das prioridades municipais. “Prefeito, é hora de lembrar que governar é servir ao povo, não fazer palanque para Bolsonaro. O Brasil ainda chora as vidas perdidas na COVID-19 e carrega a vergonha da invasão em Brasília. Nossa cidade precisa de ação, de gestão séria e de resultados. Trabalhe pelo povo que confiou no senhor e deixe o show político de lado”, escreveu o internauta Carlos Diego.

Revolta contra a defesa de Bolsonaro

Os comentários se multiplicaram em tom de revolta. Para parte da população, qualquer tentativa de anistiar ou defender Bolsonaro e aliados é um desrespeito à democracia e às vítimas dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

“Sem anistia! Bolsonaro e sua quadrilha na cadeia já. Lula 2026 a 2030. 13, 13, 13, 13!”, disse JM Araújo.

“Pode pular e espernear, mas Bolsonaro preso e sem anistia. Esses velhos golpistas têm que ir juntos para a cadeia”, acrescentou Antônio Inácio.

A internauta Ivanete Carvalho ironizou a baixa presença de apoiadores no protesto:

“Meia dúzia de gatos pingados, esse é o protesto que o Bocalom estava organizando? Coitado do prefeito de Rio Branco. Tá iludido. Sem anistia pra Bolsonaro e todos os golpistas.”

Cobrança por gestão e não por política

Outros internautas lembraram que o papel do prefeito é cuidar dos problemas da cidade e não se envolver em disputas políticas nacionais. “Nosso prefeito, o senhor tem que cuidar da nossa cidade e da vida da população que elegeu o senhor. O nosso presidente Bolsonaro já era”, disse Antonia Souza Rodrigues.

Para Avanir Borges, defender anistia é apoiar o crime:

“Um pequeno lembrete: quem é a favor da anistia é a favor do crime. Lembre-se que existe mais de 49 milhões de bolsonaristas, mas uma minoria foi fazer baderna e deve sofrer o rigor da lei.”

Críticas constantes

Essa não é a primeira vez que Bocalom é alvo de críticas por suas posições políticas. Em outras ocasiões, o prefeito já se posicionou publicamente contra pautas do governo federal e tem mantido alinhamento com setores da extrema-direita. A insistência em defender Bolsonaro, mesmo após os escândalos e investigações, reforça a polarização política que o prefeito tem alimentado na capital acreana.

Moradores e lideranças comunitárias cobram que Bocalom volte sua atenção para problemas urgentes da cidade, como a limpeza urbana, o transporte público deficiente e a falta de obras estruturais. “Enquanto a cidade sofre com buracos e enchentes, o prefeito está preocupado com ato político. É revoltante”, disse um morador da região do Segundo Distrito, que preferiu não se identificar.