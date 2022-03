Assembleia Legislativa do Acre volta com trabalhos e sessões presenciais com a presença de todos os servidores

Assessoria – A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), informa que a partir da próxima segunda-feira (07) o expediente na Casa volta à sua regularidade, com a presença de todos os servidores.

As sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões das comissões também passarão a ser feitas de forma presencial. O presidente do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior (PP), pontuou que os trabalhos voltam a ser realizados com toda atenção aos protocolos de segurança.

“Os trabalhos presenciais de 2022 deveriam ter começado em fevereiro, mas com o alto índice de infectados pela Covid-19 no Estado, decidimos esperar por mais um mês. Agora, no dia 7 de março retornaremos, mas obedecendo sempre as medidas de proteção para evitar novos contágios”, explicou.

Mesmo com o retorno dos trabalhos presenciais, as sessões e reuniões continuarão sendo transmitidas pelo canal AleacTv, no YouTube e demais plataformas digitais da Aleac.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: Enquanto o Ministério Público fecha os olhos para o que anda acontecendo na fronteira, a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, vem usando o seu poderio para (segundo informações repassadas a redação do site 3 de Julho Notícias), se beneficiar e beneficiar o seu mano com o que é considerado campanha antecipada. Foi repassado ainda que recentemente, Fernanda Hassem vem usando máquina da secretaria de obras para beneficiar empresário de Epitaciolândia e que ironicamente é irmão da Secretária de Educação de Brasileia, Francisca Oliveira, ou seja, tá tudo em família!

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.