Arlete Amaral gastou quase R$ 8 mil do dinheiro público com empresa de Rio Branco para realizar serviço feito pela Câmara

O Gerente da Secretaria Estadual de Produção e Agronegócio em Marechal Thaumaturgo e se destacou pelo ótimo trabalho desenvolvido no setor, se tornando um dos representantes do governo mais ativos na região do Juruá.

Aliado de primeira hora do grupo do ex-prefeito Deda e da deputada estadual Maria Antônia (PP), Átilon foi juntamente com ex-prefeito Itamar de Sá, os grandes responsáveis pela vitória do governador Gledson Cameli (PP).

O governador teve 37,93% dos votos válidos desbancando Jorge Viana (PT) que ficou em segundo lugar no município, obtendo 28,30%. Já, Petecão, do PSD, que tinha apoio do prefeito Valdélio Furtado (PSD) teve 26,47% dos votos válidos.

Dedicado as tarefas, Átilon pegou a SEPA quase sem nada, veio a Rio Branco e conseguiu através de articulação do ex-prefeito Deda e da deputada Maria Antônia, investimentos, maquinários e condições para levar atendimento do governo aos produtores rurais de Marechal. Passada a campanha estadual, os olhares se voltam para a próxima disputa, de prefeitos e vereadores.

O nome de Átilon vem surgindo naturalmente nas rodas de conversas, até mesmo pelo fraco desempenho do atual prefeito, a população busca encontrar um nome que agregue ao máximo e que tenha apoio do Palácio Rio Branco para ganhar a prefeitura local.