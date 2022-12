Arlete Amaral compra peça para veículo que não pertence a câmara e gasta quase mil reais em duas peças que juntas custam R$ 240

Presidente da Câmara de Brasileia, Arlete Amaral – Foto: Assessoria / CMB / Arte Alemão Monteiro

Acredita-se que a atual presidente da Câmara de Vereadores de Brasileia e vice-presidente eleita na chapa da base da prefeita Fernanda Hassem, Arlete Amaral, tenha lesado o dinheiro público quando decidiu usar seu poderio para adquirir uma peça de um veículo automotivo que não pertence e nem está a serviço do poder legislativo.

Em consulta ao portal da transparência da Câmara, a redação do portal 3 de Julho Notícias constatou que a presidente Arlete adquiriu um filtro para cabine de um veículo Grand Siena, veículo este totalmente desconhecido ao olhos do funcionalismo público e que não contribuiu em nada para a bem da população.

Para tentar encobrir esta aquisição suspeita, a presidente Arlete ainda adquiriu também uma peça para o único veículo oficial da Câmara que se trata de um veículo Gol modelo G4 de cor vermelha. Em uma única nota, Arlete colocou ambas as peças e o pior ainda está por vir.

A aquisição das peças automotivas custou para os cofres públicos o valor exato de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), preço este que se encontra acima do preço de mercado o que pode indicar que além de adquirir uma peça de veículo para interesse pessoal Arlete pode ter superfaturado a nota.

Em conversa com um proprietário de uma autopeças do Acre para saber quanto as duas peças estão custando, o mesmo nos informou que em média um filtro para cabine do Grand Siena custa no mercado atual no máximo R$ 40,00 (quarenta reais) e um hidrovácuo para o veículo Gol G4 custa em média R$ 200,00 (duzentos reais) o que totaliza o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), enquanto a presidente pagou quase o triplo pelas duas peças.

Diante dos fatos cabe ao Ministério Público agir diante de tantas evidências que mostram o uso irregular do erário público por parte de quem deveria zelar, espera-se que medidas sejam tomadas por parte dos órgão fiscalizadores.