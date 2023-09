Após terem sido ignorados pelas instituições governamentais, vereador Ronaldo convoca os interessados para realizarem manifestação em frente ao IMAC

Yaco News – Ao que tudo indica, as eleições para o Conselho Tutelar de Sena Madureira está tendo interferência direta do prefeito Mazinho Serafim. Em mensagem que vazou no wattsap, o prefeito apresenta os seus candidatos e é claro em afirmar que quem não votar neles está contra a gestão.

Fontes revelaram ao Yaco News que a mensagem é para servidores provisórios da prefeitura que são orientados a apoiar os candidatos de Mazinho sob pena de sofrerem retaliações. “Esses são os nossos candidatos. Somente esses. Quem não votar nesses está contra a gestão. Pode dizer que esses são os candidatos do prefeito”, escreveu Mazinho.

A votação para a escolha dos cinco conselheiros tutelares de Sena Madureira ocorrerá no próximo domingo, 1º de outubro. A própria comunidade vai votar para definir os cinco titulares e os cinco suplentes.

O prefeito Mazinho Serafim, que está em seu segundo mandato, enfrenta agora sérias acusações de abuso de poder e tentativa de manipulação das eleições. Os críticos argumentam que a sua alegada interferência no processo eleitoral para o Conselho Tutelar é uma afronta à democracia e à autonomia do órgão. Veja matéria no portal Yaco News