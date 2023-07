Após ser afastado da presidência da Câmara por corrupção, vereador Diojino gasta quase R$ 10 mil com combustível em quatro meses

Não é novidade que o vereador Diojino Guimarães usou a posição de presidente da Câmara de Epitaciolândia para tirar vantagens próprias de forma ilícitas, por meio da coisa pública, e com combustível talvez não tenha sido diferente, pois em apenas quatro meses o ex-presidente Diojino gastou quase 10 mil reais com o liquido precioso.

A justificativa para todo este gasto é sempre o mesmo: Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis para este poder legislativo; Diojino não quis dar mais informações a respeito deste consumo o que pode perfeitamente ter acontecido de Diojino abastecer o próprio veículo e distribuir combustível para os chegados. Por que, não?!

Foi informado para a redação do 3 de Julho Notícia que, atualmente, a Câmara não está usando o único veículo no qual pertence ao poder legislativo, o mesmo estaria sem rodar já há um bom tempo por problemas mecânicos, o que torna esse gasto de combustível ainda mais suspeito e não justificado.

Com Diojino, tudo pode ter acontecido, uma vez que de acordo com as investigações do MPAC, o vereador teria encaminhado, em junho de 2021, um veículo pertencente ao Poder Legislativo Municipal para conserto em uma oficina, por meio de dispensa de licitação. Após a vistoria do automóvel, o proprietário da empresa emitiu uma ordem de serviço no valor de R$ 19.368,38. Durante o processo de pagamento, o vereador efetuou um adiantamento de R$ 7.000,00 em espécie.

Posteriormente, foi constatado que o vereador solicitou que a nota fiscal fosse emitida com um valor superior ao real, resultando em um total de R$ 22.157,38, ou seja, R$ 2.789,00 a mais do que o valor original do serviço. Após receber o pagamento da Câmara Municipal, a empresa devolveu ao vereador o valor do adiantamento e, além disso, depositou na conta pessoal do acusado mais R$ 4.000,00 motivo pelo qual Diojino foi afastado das funções.

