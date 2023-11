Após ser abufelado na goela, prefeito Padeiro diz que registrou B.O na delegacia mas perdoou o morador do ramal Toco Preto

Prefeito do município de Bujari, João Edvaldo Teles de Lima – Foto: Eldson Júnior

Na manhã desta sexta-feira (10), durante reunião na Associação dos Municípios do Acre – AMAC, o prefeito do município de Bujari, João Edvaldo Teles de Lima (PDT), em seu pronunciamento, disse que perdoou o morador do ramal da comunidade Toco Preto que lhe agrediu durante uma vistora de obra no referido ramal, ocasião em que o gestor foi abufelado na goela como mostra o vídeo abaixo.

Edvaldo Teles acrescentou ainda que não esperava pela agressão, mas houve uma discussão e os ânimos se alteraram. Padeiro disse ainda que no momento em que retornou para a zona urbana se dirigiu a delegacia do município onde registrou um boletim de ocorrência mas que não pretende levar o caso adiante.

Muito misericordioso, o prefeito afirmou ter perdoado o morador autor da agressão pois alega que o viu crescer, além de conhecer sua família, mas espera que esta atitude não se repita.

Entenda o caso em que Padeiro foi abufelado na goela

Um grupo de moradores do ramal Toco Preto, enquadrou o prefeito Padeiro para questionar o gestor sobre os trabalhos que estavam sendo realizados na comunidade mas foram paralisados, ocasião em que Padeiro afirmou que não iria dá para realizar agora e que tinha que cumprir o cronograma.

Revoltado com a resposta do prefeito Padeiro, um morador partiu para cima onde deu um tapa no tórax de Padeiro e em seguida lhe segurou pela gola da blusa ameaçando agredi-lo. Na oportunidade, este morador foi contido pelos demais moradores que impediram a agressão.

Veja o vídeo: