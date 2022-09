Após retaliação da prefeitura de Tarauacá contra promotor, associações de bairros manifestam apoio a favor do Promotor de Justiça, Júlio Cesar

Promotor de Justiça Júlio Cesar de Medeiros Silva – Foto: Reprodução

Em um dos processos ajuizados pelo promotor (autos 0800025-65.2022.8.01.0014), a Prefeitura justifica que o “Ministério Público interpreta a legislação de forma incorreta” e ataca a atuação do promotor em trechos do documento. As informações e do porta Acre

A Promotoria de Justiça de Tarauacá, através do Promotor de Justiça, Júlio Cesar de Medeiros Silva, ajuizou três ações civis públicas contra a Prefeitura de Tarauacá, prefeita Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT), e vice-prefeito Raimundo Maranguape de Brito (PSD).

Além disso, o Promotor de Justiça investiga ainda outras possíveis irregularidades também no âmbito da Câmara de Vereadores de Tarauacá.

Existem contra a prefeitura de Tarauacá mais de 10 (dez) investigações em andamento, dentre as quais, investiga abuso no recebimento de diárias, salários, licitações com indícios de superfaturamento, despesas com combustíveis, nomeações de parentes (nepotismo) e outras potenciais irregularidades praticadas pela prefeita, vice-prefeito, secretários e vereadores. As informações constam no Portal da Transparência do MPAC.

O assunto repercutiu toda a semana na política local, com várias manifestações de apoio ao promotor.

Nesta quinta-feira, 1, a Associação de Centrais de Bairros e o Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Tarauacá publicaram nota de apoio a favor das investigações contra a prefeitura.

